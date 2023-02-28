Китайский телеканал показал сюжет о подрыве газопроводов «Северный поток»

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Еще до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине США угрожали, что при вводе российских войск на украинскую территорию газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» перестанут существовать. На это обращает внимание китайский новостной телеканал CGTN.

Примерно за 190 дней до взрывов на «Северных потоках» в Норвегию вылетели члены специальной рабочей группы американской администрации и спецслужб. Предположительно группу возглавлял советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. В задачу группы входило определение наиболее подходящего места для монтажа взрывного устройства.

За 116 дней до диверсии в Северную Европу прибыл американский авианосец для участия в военно-морских учениях НАТО Baltops 2022. Затем стартовали и сами военно-морские маневры с участием 47 кораблей стран НАТО, 89 вертолетов и самолетов, более 7 тысяч человек личного состава военно-морских сил стран альянса. Во время учений американские самолеты постоянно летали над местом будущей диверсии, иногда снижаясь очень низко.

Затем на место проведения учений на вертолете прибыла группа американцев в штатском. Они встретились с командованием Шестого флота ВМС США и другими неопознанными лицами в штатском.

Потом американцы совершили глубоководное погружение в зоне будущей диверсии. В это время они и разместили взрывные устройства на трубах газопровода. Как сообщает китайский телеканал, глубина закладки превысила 80 метров. Операция по установке устройств длилась шесть часов.

За 24 дня до взрывов над местом диверсии кружили вертолеты ВМС США. Наконец, в сам день диверсии самолет ВМС США Р8 совершил полет над Балтийским морем и сбросил гидроакустический буй. Именно таким способом, по мнению китайских тележурналистов, и были приведены в действие взрывные устройства, прикрепленные к газопроводам.

Напомним, что ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования обстоятельств утечки газа на газопроводах СП и СП-2. По утверждению Херша, приказ о проведении операции отдал сам президент США Джо Байден, а непосредственное руководство ее планированием осуществлял именно Джейк Салливан.