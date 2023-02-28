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ТАСС

Bild: провал наступления ВСУ может вынудить Запад склонить Украину к переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci, Pool

По данным издания, президенту Украины Владимиру Зеленскому "за кулисами уже ставят ультиматумы", несмотря на официально провозглашаемую политику оказания Киеву неограниченной поддержки

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Западные страны могут оказать давление на Украину в целях принуждения ее к мирным переговорам с Россией в случае провала попытки ее наступления до осени 2023 года. Об этом сообщила в понедельник германская газета Bild.

Как указывает издание со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США, Запад "намерен с помощью новых поставок вооружений дать Украине шанс возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени", однако "давление на Киев с целью принуждения к переговорам с Москвой усилится" в случае "провала контрнаступления ВСУ". Газета уточняет, что на Западе "за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому", несмотря на официально провозглашаемую политику оказания Киеву неограниченной поддержки.

Американская газета The Wall Street Journal утверждала 24 февраля, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи в феврале с Зеленским призвали его начать рассматривать идею проведения переговоров с Россией. Французский лидер, как утверждается, заявил украинскому коллеге, что тому рано или поздно придется "проявить политическую мудрость и принять сложные решения".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом Зеленского 30 сентября 2022 года "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск с новых территорий страны - Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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