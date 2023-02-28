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РИА Новости

Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику, заявил Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Лукашенко рассказал, что Россия продолжит поставлять Белоруссии вооружения и бронетехнику

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства.

"Будут поставлены самолёты Су-30СМ, вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Слова президента приводит пресс-служба.

Глава государства отметил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Союзного государства российская сторона уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет.

"Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, миномёты, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра. Почти миллион", - констатировал Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Ми-35
С-400 Триумф
Су-30
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