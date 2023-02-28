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Военное обозрение

Польша оснастит южнокорейские многокалиберные РСЗО K239 Chunmoo собственными системами управления

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Источник изображения: topwar.ru

Польша договорилась с Южной Кореей о закупке реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Теперь южнокорейская компания Hanwha Aerospace, выпускающая РСЗО, заключила контракт с польским производителем WB Group о поставках систем управления и контроля C2 для данной техники.

Об этом сообщает издание The Defense Post.

Польша оснастит южнокорейские многокалиберные РСЗО K239 Chunmoo, которые она заказала в прошлом году в количестве 218 единиц, отечественными системами управления и контроля. Они будут интегрированы в ракетные комплексы в Южной Корее. C2 включает в себя систему управления TOPAZ, цифровую платформу коммуникации FONET и средства радиосвязи.

Южнокорейская сторона заявила, что данное соглашение послужит делу укрепления оборонно-технического сотрудничества с польским ОПК. Помимо этого, отметили в Hanwha Aerospace, контракт будет способствовать развитию экономики Польши и усилит сдерживающий потенциал ее Вооруженных сил.

Сегодняшний контракт с WB Group является ключевой вехой в непоколебимом стремлении Hanwha приносить максимальную пользу польской промышленности благодаря надежному партнерству с местными поставщиками

- заявил президент южнокорейской компании Сон Джей.

РСЗО Chunmoo является многокалиберной реактивной установкой, способной вести огонь тактическими ракетами калибра 600 мм, 239-мм управляемыми ракетами или другими видами боеприпасов. Их разработали в 2015 году, чтобы иметь возможность поражать цели на территории КНДР.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Польша
Южная Корея
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