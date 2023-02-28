Киев больше ничего не решает. Названы настоящие "хозяева" Украины

SCMP: на Украине все решения диктуют Вашингтон и Брюссель

У Киева отняли право принимать решения в конфликте, пишет Алекс Ло в статье для SCMP. На самом деле, все шаги ему диктуют Вашингтон и Брюссель. Негативная реакция США на мирный план, предложенный Китаем, это доказала.

То, что начиналось как российское наступление, превратилось в опосредованную войну с Западом. И главные решения теперь принимает не Украина.

Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине. Как только Китай предложил мирный план из 12 пунктов, его тут же уничтожили, как и якобы шпионский воздушный шар. Американцы и немцы заявили, что большинство пунктов плана бесполезны. И это вопреки тому, что западные державы всячески критиковали Пекин, заявляя, что в прошлом году он и пальцем не пошевелил ради достижения мира. Ну, Индия тоже не особенно активничала, но громких жалоб в адрес этого потенциального партнера Запада в сфере безопасности в Азии мы не слышим.

Американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Пекину надо было остановиться после первого пункта, в котором говорится о необходимости "соблюдать суверенитет всех стран". Это довольно интересно с учетом того, что это заявляет страна, за последние два столетия совершавшая вторжения, вмешательство во внутренние дела, проводившая военные операции почти во всех странах и на всех территориях нашей планеты.

Тем не менее, как дядя Сэм сказал, так оно и должно быть. А в Евросоюзе имеет вес то, что говорит Германия. И поскольку Вашингтон, Берлин и НАТО сказали нет, несущественно, что думают Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Оба руководителя фактически предоставили Пекину кредит доверия и готовы признать его в качестве возможного посредника. Стоит задуматься о том, что говорят сами украинцы. А еще надо помнить, что у Китая до начала вооруженного конфликта были отличные отношения и с Украиной, и с Россией. Украинский временный поверенный в Пекине назвал мирный план "добрым знаком". "Мы надеемся, что китайцы сумеют убедить Россию прекратить военные действия и вывести войска", – добавил он.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, встречавшийся на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности с главой внешней политики Ван И (Wang Yi), сказал, что Киев намерен "внимательно изучить предложенный план и сделать выводы".

Сам Зеленский тоже назвал его неплохим началом. "Китай показал свои мысли, – сказал он. – Я считаю, неплохо уже то, что Китай заговорил об Украине. Но вопрос в том, что последует за словами. Вопрос – в самих шагах, и куда они приведут".

Киев ведет себя крайне настороженно по отношению к Китаю, но явно хочет, чтобы Пекин сыграл роль миротворца.

Китай абсолютно не заинтересован в затягивании конфликта, в отличие от некоторых других великих держав. Абсурдной является мысль о том, что Пекин выдвинет предложение, которое удовлетворит и США, и ЕС. У обеих сторон есть свои интересы, своя мотивация. Если они серьезно настроены на достижение мира, каждая сторона должна представить свои идеи, настаивать на компромиссах и предлагать свои планы Киеву и Москве в качестве основы для переговоров. Но Вашингтон отверг китайский план незамедлительно, а это означает лишь одно: он даже не стал утруждать себя и спрашивать украинцев, что они думают об этом предложении. В действительности США с радостью поставляют на Украину все необходимое оружие, чтобы та сражалась с русскими до последнего бойца, а украинцы служили пушечным мясом. Американцы с радостью приказывают украинцам, где, когда и в кого стрелять, и какое оружие для этого использовать. А Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооруженного конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель. То, что начиналось как наступление одной стороны, превратилось в опосредованную войну другой стороны.

Темпы боевых действий, направление ударов и территориальный охват – ничего из этого Украина уже не решает. Право принимать решения у нее отняли. С ней могут проконсультироваться, но принимать решения она не может. Пока украинские руководители готовы с энтузиазмом воевать, к ним будут относиться как к героям. Но у них уже нет той самостоятельности, какой они обладали в начале конфликта.

А иначе и быть не может. В конечном итоге дорогостоящая и всеподавляющая поддержка Запада нацелена не на борьбу демократии с автократией или добра со злом. Речь здесь идет о европейской безопасности и об американском контроле над Европой. А эти вопросы слишком важны, чтобы отдавать их на откуп украинцам.

Автор статьи: Алекс Ло (Alex Lо)