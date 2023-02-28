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ЦАМТО

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 27 февраля. Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 февраля встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, отмечает пресс-служба.

"В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение", – говорится в сообщении.

После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 млн. евро, или более одного процента от ВВП республики.

В прошлом Эстония безвозмездно передала ПТУР Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

За предоставленную Украине военную помощь Минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 млн. евро, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Украина
Эстония
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