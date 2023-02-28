СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК

Глава ОСК Рахманов: СВО доказала необходимость активного развития беспилотников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Дальнейшие планы ОСК в этой области (беспилотников – ред.) связаны с увеличением номенклатуры разрабатываемых морских роботизированных комплексов в интересах потенциальных заказчиков. Нынешняя СВО в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основная работа будет выполняться беспилотными автономными аппаратами неземного, воздушного, а также водного и подводного базирования. Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет", - сказал Рахманов.

Он воздержался от конкретных примеров, но отметил, что "такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ".

"Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт", - заявил глава ОСК.