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РИА Новости

СВО доказала необходимость развития беспилотников, заявили в ОСК

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Глава ОСК Рахманов: СВО доказала необходимость активного развития беспилотников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Специальная военная операция доказала необходимость активного развития беспилотного сегмента вооружений, этот тренд сохранится на следующие 30-40 лет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Дальнейшие планы ОСК в этой области (беспилотников – ред.) связаны с увеличением номенклатуры разрабатываемых морских роботизированных комплексов в интересах потенциальных заказчиков. Нынешняя СВО в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основная работа будет выполняться беспилотными автономными аппаратами неземного, воздушного, а также водного и подводного базирования. Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет", - сказал Рахманов.

Он воздержался от конкретных примеров, но отметил, что "такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ".

"Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт", - заявил глава ОСК.

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