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ТАСС

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий\Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам министра обороны, ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите государства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) в ходе специальной военной операции (СВО) успешно достигают поставленных руководством страны целей. Об этом заявил в понедельник в поздравлении с Днем ССО министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - сказал он.

Шойгу отметил, что ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите государства. Он выразил уверенность в том, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета.

ССО предназначены для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и других. Операции, проводимые ССО, как правило, носят закрытый характер.

День Сил специальных операций отмечается в Вооруженных силах (ВС) РФ ежегодно 27 февраля с 2015 года. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошла в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ. 

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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