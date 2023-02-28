Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

По словам министра обороны, ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите государства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) в ходе специальной военной операции (СВО) успешно достигают поставленных руководством страны целей. Об этом заявил в понедельник в поздравлении с Днем ССО министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - сказал он.

Шойгу отметил, что ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите государства. Он выразил уверенность в том, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета.

ССО предназначены для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и других. Операции, проводимые ССО, как правило, носят закрытый характер.

День Сил специальных операций отмечается в Вооруженных силах (ВС) РФ ежегодно 27 февраля с 2015 года. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошла в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.