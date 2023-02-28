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ТАСС

Германия передала Киеву шесть танковых мостоукладчиков Biber

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Mercedes-Benz Zetros_2733A
Mercedes-Benz Zetros 2733A (c) www.trucks.mercedes-benz.ru.

В новой партии техники также восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Германия предоставила Украине новую партию техники, среди которой шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros (Mercedes-Benz Zetros). Это следует из опубликованного в понедельник правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен поставить Киеву.

Ранее власти Германии уже предоставили Украине три единицы Biber и 20 - Zetros. В обновленном списке есть также 20 тыс. аптечек и 10 зимних маскировочных сеток.

Как отмечается, в период с 1 января 2022 года по 20 февраля 2023 года правительство ФРГ выдало отдельных разрешений на экспорт военной продукции на сумму свыше €2,5 млрд.

Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Компании
Daimler AG
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