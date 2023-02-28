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РИА Новости

"Нам нужна новая тактика": Европе критически не хватает боеприпасов

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Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle

ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Арсеналы французских Вооруженных сил практически истощены, а оборонно-промышленный комплекс не успевает восполнять запасы. Похожая ситуация и в других странах ЕС. Почему так произошло и как власти намерены решать проблему — в материале РИА Новости.

Смена приоритетов

"Франция не смогла бы сдержать массированное наступление русских дольше нескольких дней", — написал в колонке журнала Point эксперт в области обороны и безопасности Жан Гинель.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония

Источник изображения: © AP Photo / Marko Mumm

По его словам, очевидно, что у французской армии сегодня нет средств для ведения "настоящей войны по-старому" — ни в одиночку, ни даже в составе коалиции. С окончания холодной войны Париж больше не допускал возможности затяжного вооруженного конфликта высокой интенсивности с массовым применением техники. Политики стремились извлечь все дивиденды мирного времени. Сокращали запасы и объемы закупок боеприпасов, а оборонную систему перенацелили на минимизацию резервов и производство "точно в срок".

Гинель напомнил, что в исследовании двухлетней давности близкая к Пентагону экспертная компания Rand Corporation охарактеризовала Францию как "сильного союзника с ограниченными возможностями". "Французская армия нуждается в консолидации и наращивании боевой мощи с помощью более крупных поставок вооружения и гораздо более серьезных поставок боеприпасов", — убежден специалист.

На случай ЧС

Об остром дефиците боеприпасов говорят также депутаты Венсан Брю ("Демократическое движение") и Жюльен Ранкуль ("Национальное объединение"). Они сравнили ситуацию с началом пандемии коронавируса — внезапная нехватка защитных масок продемонстрировала тогда критическую важность резервов на случай чрезвычайной ситуации.

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

Согласно их докладу, в минувшем году Франция поставила Киеву восемнадцать 115-миллиметровых САУ Caesar и примерно пятнадцать 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. И если в среднем французские Вооруженные силы расходовали на учениях около 20 тысяч снарядов в год, то на Украине это количество тратят за неделю. При этом срок изготовления такой партии составляет от полутора до двух лет.

"Даже если наши запасы боеприпасов — идет речь о САУ Caesar или средствах ПВО — в среднесрочной перспективе будут восстановлены, период ожидания поставок нанесет ущерб как операционной подготовке, так и авторитету Франции. Так что техническая поддержка Украины серьезно ограничивает возможности наших Вооруженных сил", — считает Ранкуль.

Депутаты призывают исполнительную власть безотлагательно взяться за вопрос пополнения арсеналов, а также переосмыслить стратегию в этой сфере с учетом обстановки в мире.

Армия в миниатюре

Американский оборонный бюджет позволяет армии иметь качественное вооружение в большом количестве и с запасом, а мощь военно-промышленного комплекса — оперативно поставлять технику и боеприпасы. В Старом Свете ситуация иная.

После распада СССР западноевропейские страны активно сокращали военные ресурсы из соображений экономии. При этом шли по пути модернизации и унификации, чтобы поддерживать оперативную совместимость с союзниками по НАТО.

Французский танк Leclerc

Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

К началу 1990-х у Франции было более 1300 основных боевых танков AMX-30, которые планировали постепенно заменить на полторы тысячи современных Leclerc. Однако к 2021-му на вооружении стояли только 222 новых машины. Количество боевых самолетов сократилось с 686 в 1991-м до 254 в 2021-м, численность Вооруженных сил в тот же период — с 453 до 203 тысяч человек.

При этом, сокращая объемы, Париж всегда стремился сохранить полноценную модель Вооруженных сил. В результате эксперты порой сравнивают французскую армию с бонсаем (точная копия настоящего дерева в миниатюре): мол, у нас есть все, но по чуть-чуть.

Будучи членом НАТО, имея ядерный арсенал и находясь в центре Западной Европы без реальной угрозы национальной территории, Франция ориентировалась на экспедиционные боевые операции, в которых ограниченный контингент, как правило, противостоит более слабому противнику.

В результате французы располагают высококачественной техникой и боеприпасами, но в небольшом количестве — из-за дороговизны.

Попытки исправить ситуацию

Украинский конфликт показал уязвимость такого подхода, считают депутаты Брю и Ранкуль. Например, после передачи части техники Киеву в распоряжении французской армии осталось меньше сорока САУ Caesar и около десятка ракетных систем залпового огня LRU. Этого явно недостаточно для полноценной национальной обороны. И производство большого количества боеприпасов не повысит эффективность Вооруженных сил.

Анализируя боевые действия, авторы доклада пришли к выводу, что для поражения 90% целей хватает простых боеприпасов и систем. И лишь в оставшихся десяти процентах случаев требуются сложные и дорогостоящие снаряды. Поэтому необходимо комбинировать: сперва для уверенного поражения точечных целей и создания преимущества в ход идут высококачественные вооружения, затем для массированного огня на подавление — более дешевые.

Французская реактивная система залпового огня LRU

Источник изображения: © Фото : Armée de Terre

Парламентарии призывают добиться баланса и обратить внимание на необходимость выпуска более дешевых, пусть и не таких высокоэффективных боеприпасов, но в большом количестве.

Докладчики также советуют чаще использовать боевые снаряды на учениях. Учебные необходимо оснащать дополнительными средствами безопасности, поэтому они почти в пять раз дороже. Кроме того, предлагается сделать более прозрачной систему государственных заказов, а также наладить их регулярность — этого просят все поставщики.

Особое внимание депутаты обращают на зависимость Франции от поставок из-за рубежа. Например, во Франции давно отказалась от выпуска патронов для стрелкового оружия калибра от девяти до 20 миллиметров, предпочитая закупать их в Израиле и ОАЭ.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали

Источник изображения: © AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool

Порох французы везут из Германии. Серьезная проблема — необходимые для изготовления высокотехнологичного оружия полупроводники. Их стратегические запасы во Франции истощены, а производство сосредоточено в азиатских странах.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что французская армия, которая традиционно делала ставку на пилотируемую авиацию и закупила всего несколько дорогостоящих беспилотников у США, фактически не имеет барражирующих боеприпасов — дронов-камикадзе, которые показали высокую эффективность в конфликте на Украине.

"Полностью лишенная средств в этом сегменте, Франция демонстрирует вызывающее беспокойство отставание от таких стран, как США, Россия, Израиль или даже Польша, и этот пробел необходимо срочно заполнить", — сказано в документе.

Масло в огонь

Между тем заместитель председателя партии "Отвоевание" Марион Марешаль выступила против поставок Киеву вооружения.

"Помимо предоставления Украине помощи, нужно также думать о защите Франции в то время, когда ситуация в мире становится все более и более опасной. Французы должны понимать: когда мы поставляем вооружение, мы поставляем боеприпасы, горючее, запчасти, хотя сегодня наша собственная армия испытывает недостаток всего этого. Когда мы понимаем, что в случае конфликта высокой интенсивности не в состоянии будем защитить Францию, дробить наши запасы очень опасно", — отметила она в интервью телеканалу CNews.

Марион Марешаль

Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

По ее словам, есть разные способы поддержать Украину, в том числе финансово или подготовкой кадров. "Франция не только поставила САУ Caesar, но рассматривает вопрос отправки легких танков и не исключает возможность передачи Украине боевых самолетов. Я думаю, что поставками вооружения Франция скорее способствует эскалации конфликта, чем поиску выхода", — заявила Марешаль.

Также она раскритиковала президента Эммануэля Макрона, который обещает нарастить военную помощь Киеву. "Он мог спасти мир, настояв на выполнении Минских соглашений, но ничего не сделал", — подчеркнула политик.

Против поставок вооружения высказался и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо: он потребовал остановить "аферу" правительства Макрона, которое "сознательно разжигает войну".

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