"Нам нужна новая тактика": Европе критически не хватает боеприпасов

ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Арсеналы французских Вооруженных сил практически истощены, а оборонно-промышленный комплекс не успевает восполнять запасы. Похожая ситуация и в других странах ЕС. Почему так произошло и как власти намерены решать проблему — в материале РИА Новости.

"Франция не смогла бы сдержать массированное наступление русских дольше нескольких дней", — написал в колонке журнала Point эксперт в области обороны и безопасности Жан Гинель.

По его словам, очевидно, что у французской армии сегодня нет средств для ведения "настоящей войны по-старому" — ни в одиночку, ни даже в составе коалиции. С окончания холодной войны Париж больше не допускал возможности затяжного вооруженного конфликта высокой интенсивности с массовым применением техники. Политики стремились извлечь все дивиденды мирного времени. Сокращали запасы и объемы закупок боеприпасов, а оборонную систему перенацелили на минимизацию резервов и производство "точно в срок".

Гинель напомнил, что в исследовании двухлетней давности близкая к Пентагону экспертная компания Rand Corporation охарактеризовала Францию как "сильного союзника с ограниченными возможностями". "Французская армия нуждается в консолидации и наращивании боевой мощи с помощью более крупных поставок вооружения и гораздо более серьезных поставок боеприпасов", — убежден специалист.

Об остром дефиците боеприпасов говорят также депутаты Венсан Брю ("Демократическое движение") и Жюльен Ранкуль ("Национальное объединение"). Они сравнили ситуацию с началом пандемии коронавируса — внезапная нехватка защитных масок продемонстрировала тогда критическую важность резервов на случай чрезвычайной ситуации.

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar

