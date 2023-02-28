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ЦАМТО

Минобороны Чехии сообщило подробности о поставках боевой техники на Украину

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Флаги Чехии и Украины
Флаги Чехии и Украины.
Источник изображения: image.tsn.ua

ЦАМТО, 27 февраля. В течение года после начала российской спецоперации на Украине Минобороны Чехии поставило Киеву в качестве помощи 38 танков, 55 БМП, 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц и другую военную технику.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 23 февраля Чешское радио со ссылкой на главу Минобороны Яну Чернохову.

"В течение года Минобороны Чехии поставило Киеву в качестве военной помощи 38 танков, 55 боевых машин пехоты, 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц, 5 машин химической разведки, 47 автомобилей, 27,5 тыс. артиллерийских снарядов, 12 РСЗО, 4,9 тыс. реактивных снарядов, 8022 бронеавтомобилей, 128 минометов, 17,4 тыс. минометных мин, 291 ПЗРК, 30025 пистолетов, 11233 ед. длинноствольного стрелкового оружия и 4,2 млн. патронов для стрелкового оружия. Министерство также поставляло военно-медицинские средства, материалы радиационной, химической и биологической защиты, запчасти к различному оборудованию. Эти данные глава Минобороны привела на пресс-конференции к годовщине со дня начала военных действий на Украине", – говорится в сообщении.

Днем ранее чешский премьер Петр Фиала, выступая перед журналистами в Варшаве, где он участвовал во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом, сообщил о том, что правительство Чехии за период после 24 февраля 2022 года передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 млрд. крон (около 455 млн. долл.), еще на 30 млрд. крон (около 1,3 млрд. долл.) направили Киеву военное оборудование предприятия ОПК республики. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур П.Фиала назвал 89 танков, а также 226 ед. бронетехники и 39 гаубиц. По словам премьера, примерно треть этих поставок взята с армейских складов.

При этом П.Фиала подчеркнул, что Чехия начала поставки вооружений Киеву одной из первых, спустя всего 14 дней после начала российской спецоперации на Украине, чем в значительной мере мотивировала к подобным действиям другие страны Европы. Как отметил П.Фиала, "Чехия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо".

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