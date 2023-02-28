Швеция подтвердила планы по поставке Украине до десяти танков Leopard 2А5

ЦАМТО, 27 февраля. Швеция поставит Украине до десяти танков Leopard 2А5. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в 24 февраля министр обороны королевства Пол Йонсон.

"Швеция передаст Украине до 10 основных боевых танков Leopard 2A5. Это, а также 50 боевых машин пехоты CV90, значительно усилит Вооруженные силы Украины", – написал П.Йонсон в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по его словам, Стокгольм передаст Киеву значительное количество компонентов и боеприпасов для системы ПВО Hawk.

"Швеция также поставит столь необходимые компоненты для (немецкой – ред.) системы ПВО IRIS-T. В сотрудничестве с Германией это позволяет увеличить эффективность использования IRIS-T на Украине", – сообщил шведский министр.