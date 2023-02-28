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ЦАМТО

Швеция подтвердила планы по поставке Украине до десяти танков Leopard 2А5

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Leopard 2A5
Leopard 2A5.
Источник изображения: twitter

ЦАМТО, 27 февраля. Швеция поставит Украине до десяти танков Leopard 2А5. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в 24 февраля министр обороны королевства Пол Йонсон.

"Швеция передаст Украине до 10 основных боевых танков Leopard 2A5. Это, а также 50 боевых машин пехоты CV90, значительно усилит Вооруженные силы Украины", – написал П.Йонсон в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по его словам, Стокгольм передаст Киеву значительное количество компонентов и боеприпасов для системы ПВО Hawk.

"Швеция также поставит столь необходимые компоненты для (немецкой – ред.) системы ПВО IRIS-T. В сотрудничестве с Германией это позволяет увеличить эффективность использования IRIS-T на Украине", – сообщил шведский министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-2
Проекты
CV-90
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