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ЦАМТО

В зоне СВО активно применяются комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк"

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Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк"
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".
Источник изображения: © Фото : Allocer

ЦАМТО, 27 февраля. Военнослужащие ЗВО активно применяют контрбатарейные радиолокационные комплексы контроля стрельбы "Зоопарк" в зоне СВО. Видеоролик представлен на сайте Минобороны 27 февраля.

Как говорится в комментарии к видеоролику, уникальность специальной машины заключается в том, что на безопасном расстоянии специалисты способны обнаружить летящий вражеский снаряд, мину, ракету, даже выстрел из танкового орудия. За две секунды просчитывают обратную траекторию полета с точностью до нескольких метров, определяя координаты места, откуда был выпущен боеприпас. А далее дело за нашими реактивными системами залпового огня. Из всех стволов они утюжат вскрытую вражескую позицию.

Если говорить о результативности "Зоопарка". Экипаж конкретно этой машины вычисляет до 10 так называемых точек выхода – вражеских орудий. Естественно, что противник ведет активные действия не каждый день, но порядок цифр понятен – это сотни вычисленных и раскрытых позиций. А значит это тысячи невыпущенных снарядов по нашим войскам на переднем крае, жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Это спасенные жизни российских бойцов и мирных жителей.

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