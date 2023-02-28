В зоне СВО активно применяются комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк"

ЦАМТО, 27 февраля. Военнослужащие ЗВО активно применяют контрбатарейные радиолокационные комплексы контроля стрельбы "Зоопарк" в зоне СВО. Видеоролик представлен на сайте Минобороны 27 февраля.

Как говорится в комментарии к видеоролику, уникальность специальной машины заключается в том, что на безопасном расстоянии специалисты способны обнаружить летящий вражеский снаряд, мину, ракету, даже выстрел из танкового орудия. За две секунды просчитывают обратную траекторию полета с точностью до нескольких метров, определяя координаты места, откуда был выпущен боеприпас. А далее дело за нашими реактивными системами залпового огня. Из всех стволов они утюжат вскрытую вражескую позицию.

Если говорить о результативности "Зоопарка". Экипаж конкретно этой машины вычисляет до 10 так называемых точек выхода – вражеских орудий. Естественно, что противник ведет активные действия не каждый день, но порядок цифр понятен – это сотни вычисленных и раскрытых позиций. А значит это тысячи невыпущенных снарядов по нашим войскам на переднем крае, жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Это спасенные жизни российских бойцов и мирных жителей.