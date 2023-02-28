ЕП предложили подумать о "помощи" Молдавии в случае конфликта с Россией

В Европарламенте подняли вопрос о "помощи" Молдавии в случае конфликта с Россией

МОСКВА, 27 февраля/ Радио Sputnik. Депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом, какие действия планируют предпринять в Брюсселе, если Россия совершит "нападение" на Молдавию. Письмо есть в распоряжении RT.

"Какую стратегию комиссия примет в ответ на какое бы то ни было вооруженное нападение Российской Федерации на Молдавию?" – поинтересовался Негреску.

Румынский политик убежден, что конфликт на Украине ставит Кишинев в уязвимое положение по сравнению с другими европейскими странами.

Он напомнил, что ранее Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду ранее обвинили Москву в подготовке к свержению власти в республике.

Негреску назвал сложившуюся ситуацию "особенно щекотливой" и поинтересовался, какую помощь ЕК планирует оказать Кишиневу "в предотвращении угроз демократии и стабильности в Молдавии, носящих гибридный либо подрывной характер".

В Москве отвергли обвинения якобы в намерениях "дестабилизировать ситуацию" в республике. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространением этой дезинформации Украина пытается втянуть Молдавию в жесткое противостояние с Россией.

В свою очередь глава внешнеполитического российского ведомства Сергей Лавров отметил, что молдавские власти поддерживают антироссийскую риторику, чтобы отвлечь внимание от провалов во внутренней политике.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. Москва предостерегла Киев и его западных союзников от авантюрных шагов в регионе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Киеве обвинили Россию в желании спровоцировать кризис в Молдавии.