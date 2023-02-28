Новая версия полностью импортозамещенного бронеавтомобиля «Тайфун-К53949» получила название «Феникс»

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Российский бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", разработанный компанией "Ремдизель", полностью избавился от импортных деталей в своей конструкции и производится исключительно из российских комплектующих. Новая версия импортозамещенного броневика получила собственное название "Феникс". Об этом сообщили представители компании.

"Ремдизель" проводит работу по замене импортных комплектующих во всей линейке бронеавтомобилей, выпускаемых компанией. "Тайфун-К53949" стал первым броневиком, собранным полностью из российских деталей. К концу года компания обещает закончить работы и над другими моделями линейки.

"Феникс" - это импортозамещенная машина "Тайфун-К53949". Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина - первая, закончившая этот процесс. Остальные - в разной стадии процесса импортозамещения, но в этом году они уже все будут собираться импортозамещенными

- приводит ТАСС слова представителя Ремдизеля.

Бронеавтомобили К-53949 4Х4 предназначены для перевозки личного состава и грузов общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях. Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, высокой управляемостью, скоростью движения и проходимостью по всем видам дорог. Многоцелевой бронеавтомобиль имеет защиту от стрелкового оружия и взрывных устройств. Вооружение на бронеавтомобиль может устанавливаться различное, в зависимости от выполняемых задач.

Бронеавтомобиль вмещает до 10 человек: экипаж - 2 + 8 десант. Снаряженная масса - 14 тонн, скорость до 100 км/ч, запас хода в 800-850 км.