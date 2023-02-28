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ТАСС

Боррель подвел итоги сессии Генеральной ассамблеи ООН

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава дипломатии ЕС пожаловался на Россию и на напряженность между США и Китаем

ТАСС, 27 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке отметил растущее напряжение в мире и отсутствие единства в борьбе с ним. Об этом он заявил в воскресенье в своем еженедельном блоге.

"Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН - отличное зеркало состояния мира. Если смотреть за пределы Украины, то видно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо блокируется, либо является ненадлежащей. Лидерства и единства не хватает", - написал он, отметив, что конфликт на Украине и напряженность в отношениях между КНР и США "рвут ткань" так называемого международного порядка, основанного на правилах.

Он также обратил внимание, что "существует более широкая глобальная повестка дня", в отношении которой "необходимо проявлять большую активность и внимание к растущим потребностям и ожиданиям мира, полного кризисов".

Подводя итоги свой поездки, глава дипломатии ЕС отметил значительную роль Европейского союза в решении международных вопросов.

"Не так много кризисов, в которых мы не проявляем активности, и ни один другой партнер не предлагает более систематическую поддержку работе ООН, чем мы", - написал Боррель.

22 февраля возобновила работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, на которой 23 февраля была принята антироссийская резолюция, посвященная годовщине специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против - 7 (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея). 32 делегации воздержались, в их числе Китай. 

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Белоруссия
Китай
КНДР
Мали
Никарагуа
Россия
Сирия
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Политика и национальная оборона
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