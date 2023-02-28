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ТАСС

Конгрессмен Маккол утверждает, что Китай может поставить России сотни беспилотников

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Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей также допустил поставки Пекина других вооружений Москве

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) выступил с утверждением, что Китай якобы рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников.

В вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу ABC Маккол сказал, что у США "есть сообщения разведки о том", что РФ и КНР якобы "обсуждают отправку сотен военных дронов в Россию".

По его версии, Китай, предположительно, может поставить России и другие вооружения. Конгрессмен отказался уточнить, о каких вооружениях идет речь. При этом, по утверждению Маккола, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, обсудят этот вопрос в ходе встречи на следующей неделе.

Как заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, внешнеполитическое ведомство КНР обратило внимание на множество ложных сообщений о поставках китайских беспилотников для российской армии. По словам китайского дипломата, нужно "остерегаться мотивов", на основании которых некто распространяет подобные слухи. 

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