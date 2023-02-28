Источники сообщили о переподчинении войсковой ПВО Сухопутных войск ВКС России

Ее соединения и части ранее находились и в составе Сухопутных войск, и в составе войск противовоздушной обороны Воздушно-космических сил

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к российскому военному ведомству.

"Да, это так. Это уже свершившийся факт", - сказал один из них, отвечая на вопрос ТАСС, произошло ли переподчинение войсковой ПВО Сухопутных войск главкомату ВКС РФ. Второй собеседник агентства также подтвердил эту информацию.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

До этого соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск (войсковая ПВО), техника которых сопровождала и прикрывала войска непосредственно в зонах боевых действий на земле, так и в составе войск ПВО ВКС. Последние, в частности, решали задачу объектовой ПВО, то есть прикрывали важные объекты.

Согласно официальному сайту военного ведомства, войска противовоздушной обороны - род войск Сухопутных войск, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями операций (боевых действий), совершении перегруппировок (марша) и расположении на месте.