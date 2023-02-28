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ТАСС

Иран поддержал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Тегеран подтвердил, что "отвергает войну и односторонние санкции, предпочитая диалог и дипломатию для разрешения межгосударственных споров"

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Иран поддерживает инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном в воскресенье.

"Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям. В этой связи Исламская Республика Иран поддерживает предложения Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, обнародованные 24 февраля 2023 года", - указано в тексте заявления.

Тегеран в очередной раз подтвердил, что "отвергает войну и односторонние санкции, предпочитая диалог и дипломатию для разрешения межгосударственных споров". Кроме того, исламская республика выразила готовность участвовать в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а также "любых инициативах, которые могли бы облегчить человеческие страдания".

В пятницу МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В опубликованном документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивается, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. 

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