Войти
ТАСС

В Белом доме считают неактуальным вопрос о будущем Крыма

351
0
0
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

США сейчас считают необходимой помощь Киеву по возвращению территорий вдоль линии соприкосновения

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. США сейчас должны сосредоточиться на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма будет рассматриваться в будущем. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан указал, что "вопрос Крыма и вопрос того, что случится дальше - к этому мы еще придем". "А сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности в интервью CNN не смог сказать, поддержит ли Вашингтон боевые действия Украины в Крыму. "Что в итоге будет с Крымом в контексте этой войны и ее завершения - это предстоит определять украинцам, с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не буду отвечать на гипотетический вопрос", - указал он, отвечая на вопрос о том, кому должен принадлежать полуостров по итогам конфликта.

Салливан добавил, что сейчас усилия Киева сосредоточены на боях на востоке страны, и именно на этом надо сфокусироваться, а не на Крыме. "Сейчас мы говорим о контрнаступлениях на востоке и юге. Нам надо дать украинцам вооружения. Этим мы и занимаемся", - продолжил Салливан.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.12.2022
Экс-глава французской разведки: США вовлекли Россию в конфликт на Украине
05.11.2021
Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море
16.04.2021
Взгляд «Гардиан» на НАТО и Украину: время солидарности (The Guardian, Великобритания)
08.02.2021
Байден не решился объявить Россию главным врагом США
11.12.2019
Макрон произнес вслух то, что стыдились сказать другие: Россия не исчезнет, нам придется договариваться (Gazeta Wyborcza, Польша)
21.10.2019
Глас вопиющего в пустыне
17.07.2015
Каковы настроения на российском «передовом рубеже» в Европе в условиях напряженных отношений между Кремлем и НАТО? ("Christian Science Monitor", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:53
  • 45541
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 08:45
  • 2
Источники сообщили о переподчинении войсковой ПВО Сухопутных войск ВКС России
  • 28.02 06:29
  • 5
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 28.02 04:22
  • 9
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 28.02 03:54
  • 3
Президент "Калашникова" заявил, что винтовка СПЧ позволяет не раскрывать позицию снайпера
  • 28.02 01:16
  • 1
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 28.02 00:36
  • 1
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 27.02 22:43
  • 6
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 22:27
  • 3
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 27.02 20:07
  • 2
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 20:07
  • 2
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"