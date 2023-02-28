В Белом доме считают неактуальным вопрос о будущем Крыма

США сейчас считают необходимой помощь Киеву по возвращению территорий вдоль линии соприкосновения

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. США сейчас должны сосредоточиться на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма будет рассматриваться в будущем. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан указал, что "вопрос Крыма и вопрос того, что случится дальше - к этому мы еще придем". "А сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности в интервью CNN не смог сказать, поддержит ли Вашингтон боевые действия Украины в Крыму. "Что в итоге будет с Крымом в контексте этой войны и ее завершения - это предстоит определять украинцам, с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не буду отвечать на гипотетический вопрос", - указал он, отвечая на вопрос о том, кому должен принадлежать полуостров по итогам конфликта.

Салливан добавил, что сейчас усилия Киева сосредоточены на боях на востоке страны, и именно на этом надо сфокусироваться, а не на Крыме. "Сейчас мы говорим о контрнаступлениях на востоке и юге. Нам надо дать украинцам вооружения. Этим мы и занимаемся", - продолжил Салливан.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.