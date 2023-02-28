Медведев предупредил о невозможности развалить Россию так же легко, как СССР

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что "рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Запад заблуждается в том, что развалить Россию можно будет без проблем, как до этого СССР, написал в статье в "Известиях" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на исторический принцип, по которому "рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше". "Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию. У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт", - написал Медведев.

Он убежден, что "это крайне опасные заблуждения". "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - подчеркнул зампред Совбеза.