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ТАСС

Медведев считает, что враги России ведут мир к апокалипсису

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что Москва этого не допустит

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Враги России, поддерживая киевский режим, ведут мир к тотальному фиаско и апокалипсису, но Россия этого не допустит. Такое мнение высказал в статье в "Известиях" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", - написал политик.

Он заверил, что "Россия такого не допустит". "И мы не одиноки в этом стремлении", - добавил Медведев, подчеркнув, что западные страны с их сателлитами составляют лишь 15% населения планеты. "Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего Мира", - заключил зампред Совбеза РФ. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ЯО
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