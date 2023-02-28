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ТАСС

СМИ: поддерживая санкции ЕС против РФ, Швейцария утрачивает доверие к себе

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

События на Украине напоминают о "значении подлинно нейтральной Швейцарии, которая могла бы внести свой вклад в восстановление мира", передает газете Le Matin

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Швейцария, поддерживая санкции против России, утрачивает доверие к себе в качестве нейтрального посредника в поиске мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье в газете Le Matin открытом письме, которое направила швейцарскому правительству общественная организация сторонников строгого соблюдения нейтралитета Pro Suisse.

События на Украине напоминают о "значении подлинно нейтральной Швейцарии, которая могла бы внести свой вклад в восстановление мира благодаря своему посредничеству", отмечается в послании.

"Одобрение санкций ЕС, а также прямых или непрямых поставок боеприпасов и оружия одной из воюющих сторон, как этого требуют различные круги, означает уничтожение надежности Швейцарии в качестве заслуживающего доверия посредника, - подчеркнула Pro Suisse. - Более того, наша страна компрометирует себя и становится воюющей стороной, и это сильно ставит под угрозу безопасность государства". Организация призвала правительство "сыграть роль лидера в процессе мирных переговоров".

Общественная организация Pro Suisse, насчитывающая 25 тысяч участников, была создана в октябре прошлого года для продвижения принципов соблюдения нейтралитета Швейцарии.

Как написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Берн отказался от традиционной нейтральности и однозначно выступил в поддержку украинских неонацистов. В качестве примера подобной линии Швейцарии Захарова назвала присоединение к санкциям Брюсселя против Москвы, официальное осуждение действий РФ, в том числе в международных организациях, блокировку ряда активов России, ее граждан и организаций, а также "предоставление площадки для обсуждения финансовой помощи Украине на европейском уровне, включая вариант нелегитимных изъятий" российских активов, обучение украинских военнослужащих инженерных войск.

Москва утвердила в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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