Государственный департамент США об американском и российском экспорте вооружений

Заместитель государственного секретаря США по военно-политическим вопросам Джессика Льюис (Jessica Lewis) во время встречи 24 февраля 2023 года в Вашингтоне с так называемой Группой военных обозревателей (Defense Writers Group - объединение американских и иностранных оборонных журналистов), посвященной годовщине начала российской специальной военной операции на Украине, сделала ряд резонансных заявлений, предсказывая, в частности, рост американского и свертывание российского оборонного экспорта.

Американские танки М1А2 SEP v.2 Abrams на церемонии подписания соглашения о приобретении Польшей в США из наличия 116 дополнительных танков М1А1 Abrams. Варшава, 04.01.2023 (с) Damian Ratka / defence24.pl

Излагая содержание заявлений Джессики Льюис на этой встрече, "Голос Америки" сообщает, что, по заявлениям этого ключевого представителя Государственного департамента США, провалы России на поле боя на Украине отпугивают давних российских партнеров и другие страны, зависящие от Москвы в отношении систем вооружений, боеприпасов и технического обслуживания.

Заместитель государственного секретаря США по военно-политическим вопросам Джессика Льюис предупредила, что решение Кремля начать массированное вторжение на Украину не только не укрепило стремление России к статусу мировой державы и ведущего поставщика вооружений, но вместо этого обернулось для Москвы "стратегическим провалом" по всему миру.

"Мы видим, как [различные] страны обращаются к нам и говорят, что [они] могут нуждаться в диверсификации источников [поставок вооружения], чего они раньше не делали, полагаясь на российское вооружение", - сказала Льюис во время встречи 24 февраля в Вашингтоне с Группой военных обозревателей, посвященной годовщине российского вторжения на Украину.

"Они видят провал советской и российской доктрины в войне [на Украине], и они также видят, и я бы сказала, поднимают вопросы о военной технике, которую поставляет Россия, и о способности России продолжать поставлять эту технику", - сказала Льюис, добавив: "Мы думаем, что данная ситуация предоставляет возможности для нас".

Льюис отказалась сообщить подробности о влиянии российского вторжения на Украину на оборонные продажи США за рубеж за последний год. Но она сказала, что произошел "тектонический сдвиг", который сначала начался с союзников США на восточном фланге НАТО, а затем распространился и далее.

"Мы углубили и укрепили наши отношения с Индией", - сказала Льюис, отметив давнюю зависимость Нью-Дели от Москвы в отношении военных систем.

"Я очень хорошо отношусь к тому, куда идут эти [отношения между США и Индией]", - сказала она. - "Мы делаем очень хороший прогресс на этом фронте".

Льюис также назвала Эквадор "хорошим примером" страны с большим количеством военной техники российского производства, которая теперь обратилась к Вашингтону.

"Есть заинтересованные страны, как мы видим, в Африке", - добавила Льюис в ответ на вопрос "Голоса Америки". - "Ко мне обращались и страны Индо-Тихоокеанского региона".

По ее словам, некоторые из этих стран ищут замену российскому вооружению и системам, которые уже длительное время не эксплуатируются. Другие просто ищут более надежного партнера, который предлагает дополнительное преимущество в виде выкупа [советского и российского] вооружения, которое можно отправить на Украину и быстро использовать.

"Это активно происходит", - сказала Льюис в ответ на настойчивость "Голоса Америки".

Продажи Соединенными Штатами вооружения растут. Данные, предоставленные Государственным департаментом США в прошлом месяце, показали, что иностранные правительства закупили военной техники американского производства на 205,6 млрд долл в 2022 финансовом году, что на 49% больше, чем в предыдущем финансовом году [имеется в виду сумма заключенных в 2022 финансовом году соглашений по линии программы межправительственных зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales - FMS) и выданных лицензий по линии прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales - DCS), - соответственно, 45,8 и 153,7 млрд долл, плюс санкционированные поставки по ряду других статей. - bmpd].

Частично это увеличение было вызвано желанием [ряда стран] отказаться от систем российского производства, но неясно, в какой степени это желание связано с действиями российских вооруженных сил на Украине.

"Этот всплеск в основном был вызван увеличением закупок в Азии и Восточной Европе, поскольку страны в этих регионах рассчитывают на то, что Соединенные Штаты уменьшат их зависимость от Китая в первом случае и заменят устаревшие российские системы, которые были переданы Украине во втором", - сообщил "Голосу Америки" по электронной почте координатор программ и научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) Генри Цимер.

"В Латинской Америке, которая обычно характеризуется небольшими или сокращающимися военными бюджетами, похоже, не наблюдается подобного всплеска интереса к военной технике США", - сказал Цимер.

Также ведутся споры о том, в какой степени пострадал общий оборонный экспорт России.

"Есть некоторые свидетельства того, что российский экспорт вооружений сократился, хотя говорить об этом еще слишком рано", - сказал аналитик Центра военной и политической мощи Фонда за оборону демократий (Center on Military and Political Power at the Foundation for the Defense of Democracies) Райан Бробст.

"Россия продолжает выполнять существующие контракты на экспорт вооружений, хотя есть сообщения о задержках с поставками", - сказал Бробст "Голосу Америки" по электронной почте, добавив: "Задокументировано, что Россия использовала экспортные модификации танков на Украине".

Российский государственный экспортер вооружений АО "Рособоронэкспорт" заявило в августе прошлого года, что выручка от оборонного экспорта, как ожидается, упадет примерно на 26% в 2022 году, хотя к ноябрю российские государственные СМИ цитировали президента Владимира Путина, который сказал, что Москва обеспечила продажи на 8 млрд долл, назвав это хорошим результатом.

Однако, несмотря на такие заявления, официальные лица США сохраняют оптимизм в отношении того, что вторжение России на Украину будет стоить Москве денег и влияния.

В частности, они утверждают, что боевые действия России на Украине в сочетании с успехом украинских войск, использующих американские системы и при поддержке США, показали странам, почему им лучше получать оружие от Вашингтона, а не из России или даже Китая.

"Этот полностью комплексный подход, при котором люди проходят обучение и получают техническое обслуживание и поддержку в течение многих лет… [является] частью того, что мы предлагаем, и чего не предлагают Китай и Россия", - сказала Льюис.

Также добавим, что, согласно ряду других свидетельств с данной встречи, Льюис активно хвалила Украину за "продемонстрированные способности получать, интегрировать и обслуживать системы вооружений. Я не думаю, что мы можем недооценить, насколько это важно. Им поставлялись разные системы вооружения со всего мира. Они были невероятно искусны. Способность Украины приобретать и обслуживать американские системы вооружений служит хорошим предзнаменованием для продаж Соединенными Штатами вооружений за рубеж".

Согласно сообщению ТАСС, Льюис также допустила, что какие-то из упоминаемых ею третьих стран могут согласиться предоставить Украине имеющиеся у них вооружения советского и российского производства. "Некоторые хотят передавать что-то публично, некоторые хотят действовать в этой сфере в большей степени приватно", - добавила она. - "Некоторые страны заинтересованы в передаче техники Украине, а некоторые просто говорят <...>, что не могут получить расходные материалы, запчасти и не могут ее использовать", - утверждала Льюис. Она не уточнила, о каких странах идет речь.