Leopard 2 шведской модификации показали, насколько они беспомощны в грязи

Танки Stridsvagn 122, являющиеся шведской версией германских Leopard 2А5, имеют боевую массу в 62000 кг, что не лучшим образом сказывается на их проходимости. В настоящее время в Сети обсуждается видео с двумя намертво застрявшими подобными машинами.

Как сообщает "РГ:русское оружие", съемки были сделаны еще весной прошлого года. Механики-водители, вероятно, пытались сократить путь и заехали на внешне безопасное поле, которое в результате оказалось западней.

Возможно, если бы танки весили тонн на двадцать меньше, они бы и смогли преодолеть этот участок местности, но в данном случае маневр не удался, и, когда стало понятно, что лопаты не помогут, пришлось вызывать подмогу.

В результате многотонные монстры были взяты на буксир и их медленно вытянули к находящемся рядом автомобильному шоссе.

Ролик привлек к себе внимание именно сейчас, поскольку похожие бронеобъекты собираются поставить формированиям киевского режима - обещанные Германией Leopard 2А6 весят еще больше - 63000 кг.

Непонятная ситуация с Leopard 2А4. В первоначальном варианте их масса - 55150 кг, однако, по некоторым данным, из-за слабости нынешнего уровня стойкости к противотанковым боеприпасам, их собираются оснастить навесной динамической защитой и, соответственно, сделать более тяжелыми и менее мобильными.