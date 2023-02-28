Leopard 2 шведской модификации показали, насколько они беспомощны в грязи

Как сообщает "РГ:русское оружие", съемки были сделаны еще весной прошлого года. Механики-водители, вероятно, пытались сократить путь и заехали на внешне безопасное поле, которое в результате оказалось западней.
Возможно, если бы танки весили тонн на двадцать меньше, они бы и смогли преодолеть этот участок местности, но в данном случае маневр не удался, и, когда стало понятно, что лопаты не помогут, пришлось вызывать подмогу.
В результате многотонные монстры были взяты на буксир и их медленно вытянули к находящемся рядом автомобильному шоссе.
Ролик привлек к себе внимание именно сейчас, поскольку похожие бронеобъекты собираются поставить формированиям киевского режима - обещанные Германией Leopard 2А6 весят еще больше - 63000 кг.
Непонятная ситуация с Leopard 2А4. В первоначальном варианте их масса - 55150 кг, однако, по некоторым данным, из-за слабости нынешнего уровня стойкости к противотанковым боеприпасам, их собираются оснастить навесной динамической защитой и, соответственно, сделать более тяжелыми и менее мобильными.