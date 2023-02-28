Экс-госсекретарь США призвала не считать, что в ситуации на Украине время на стороне Киева

Как полагает Кондолиза Райс, Соединенные Штаты "немного отстают" в деле оказания военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти США должны перестать считать, что в нынешней ситуации на Украине время на стороне Киева. Такую точку зрения выразила в воскресенье в эфире телекомпании CBS экс-госсекретарь США Кондолиза Райс (занимала пост в 2005-2009 годах).

Как полагает Райс, США "немного отстают" в деле оказания военной помощи Киеву. "Я правда считаю, что иногда мы, кажется, немного отстаем в плане того, что мы предоставляем украинцам. Мы не намеревались передавать [Киеву] средства ПВО, потом мы их предоставили, [то же самое можно сказать про] танки и бронетехнику", - пояснила Райс. В связи с этим она предположила, что Вашингтону стоит "чуть лучше предвидеть, что потребуется украинцам, поскольку поставки занимают много времени".

"Я не знаю, что происходит внутри [США в том объеме, в котором об этом осведомлена действующая администрация]", - добавила Райс в ответ на уточняющий вопрос о том, проявляет ли руководство США нерешительность в вопросе поставок вооружений Киеву. "У нас есть проблемы с запасами, у нас есть проблемы с нашими собственными возможностями в плане обороны, потому что я не думаю, что кто-то ожидал наземной войны в Европе, так что я с некоторым пониманием отношусь к этому. Однако ускорение этого (поставок вооружений - прим. ТАСС) до той степени, до какой это возможно, на мой взгляд, помогло бы, потому что я думаю, что мы должны уйти от фразы "время на украинской стороне", - пояснила она. По ее мнению, российское руководство "верит, что время не на стороне" Киева.

Журналистка CBS также спросила у Райс, считает ли та, что США должны были уже начать обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16 на случай, если в будущем Вашингтон сочтет необходимым поставить эти самолеты Киеву. "Мы не говорим о конкретном наборе систем вооружений. Но я считаю, что идея заключается в том, что вы предвосхищаете [потребность ВСУ в чем-либо] и, возможно, начинаете обучение, прежде чем будет необходимо направить эту технику", - объяснила Райс.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине, США выделили около $32 млрд на военную помощь Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.