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Военное обозрение

Американская ракета-носитель большой грузоподъёмности Vulcan Centaur совершит свой первый полёт этой весной

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Источник изображения: topwar.ru

Совместное предприятие United Launch Alliance (ULA), принадлежащее военно-промышленным компаниям Boeing и Lockheed Martin, объявило об осуществлении первого запуска американской ракеты-носителя большой грузоподъёмности Vulcan Centaur уже этой весной. Полёт запланирован на 4 мая.

Как рассказал исполнительный директор ULA Тори Бруно в беседе с журналистами, компания ожидает завершения работ к середине апреля. Как уточнил он, ракета в "боевом" снаряжении – аппарате для посадки на Луну, построенном частной компанией, специализирующейся на технологиях космической робототехники для лунных и планетарных миссий Astrobotic Technology, способна преодолевать небольшие расстояния ежемесячно из-за сложных условий посадки на Луне.

Стоит отметить, что United Launch Alliance, наряду со SpaceX, является одной из компаний по производству космической техники, чьи летательные аппараты получили соответствующие лицензии для участия в космических полётах в интересах не только Пентагона, но и разведывательных служб и учреждений. Ракета-носитель Vulcan заменит одноразовую двухступенчатую ракету космического назначения (РКН) Atlas V.

В рамках первой ракетной миссии, на три различных орбиты будут запущены ракеты с основной полезной нагрузкой.

Мы будем очень тщательно отслеживать ситуацию, чтобы удостовериться в том, что миссия прошла успешно

– отметил Бруно.

Согласно установленному графику, компания запустит летательный аппарат со своим первым спутником на борту уже к концу этого года, но перед этим ему предстоит пройти 2 сертификационных испытательных теста. По словам гендиректора ULA, к 2025-му году компания планирует выполнять полётные миссии каждые две недели. Также, продолжает он, фирма-подрядчик рассчитывает и на возможность повторного использования ракетных двигателей, не став раскрывать подробностей данного процесса.

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Страны
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