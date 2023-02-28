НАТО сосредоточила две авианосные группы в Адриатике

Лондон. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - США и союзники по НАТО сосредоточили в акватории Адриатического моря две авианосные ударные группы, следует из данных командования 6-го американского оперативного флота.
В регионе, в частности, находятся атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, а также американский ракетный крейсер, эсминец и итальянский фрегат.
Как отмечает 6-й флот, совместные операции кораблей в Адриатике "демонстрируют общую приверженность НАТО по обеспечению безопасности в регионе".