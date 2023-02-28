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Интерфакс-АВН

НАТО сосредоточила две авианосные группы в Адриатике

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Истребители США F/A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H. W. Bush в Персидском заливе
Истребители США F/A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H. W. Bush в Персидском заливе.
Источник изображения: © AP Photo / Hasan Jamali

Лондон. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - США и союзники по НАТО сосредоточили в акватории Адриатического моря две авианосные ударные группы, следует из данных командования 6-го американского оперативного флота.

В регионе, в частности, находятся атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, а также американский ракетный крейсер, эсминец и итальянский фрегат.

Как отмечает 6-й флот, совместные операции кораблей в Адриатике "демонстрируют общую приверженность НАТО по обеспечению безопасности в регионе".

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Страны
США
Проекты
NATO
Авианосец
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