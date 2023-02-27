Саудовская Аравия выделит $410 млн на гуманитарную помощь Украине

По словам Фейсала бен Фархана Аль Сауда, Саудовская Аравия продолжает искать возможности для мирного урегулирования кризиса на Украине

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Эр-Рияд принял решение выделить Киеву гуманитарную помощь на сумму $410 млн. Об этом заявил, выступая в воскресенье на пресс-конференции в украинской столице, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал Al Ekhbariya.

"Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев", - сказал саудовский министр. "Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму $410 млн", - отметил он.

Саудовская Аравия продолжает искать возможности для мирного урегулирования кризиса на Украине, добавил глава МИД.