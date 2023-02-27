Зачем Китаю мирный план по Украине

Пекин представил свое видение урегулирования конфликта на Украине. На первый взгляд, план из 12 пунктов выглядит как набор прописных истин. Однако в экспертном сообществе говорят, что Поднебесная преследует целый ряд целей. Чего пытается добиться Китай? И поможет ли план в разрешении украинского кризиса?

Министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.

Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что "все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства". В связи с этим КНР настаивает на одинаковом и единообразном применении международного права и отказе от применения двойных стандартов.

Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков. В документе указывается на необходимость учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.

В третьем пункте под названием как "прекратить боевые действия и остановить войну" говорится, что "в войнах нет победителей". Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.

В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров, так как это единственный реальный выход из кризиса. В документе сказано о необходимости создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

В пятом пункте Пекин призывает поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Китай указывает на недопустимость политизации гуманитарных вопросов.

Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Также отмечена необходимость защиты гражданских лиц. Пункт под номером семь посвящен безопасности АЭС, Китай считает необходимым противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорится в восьмом пункте.

В девятом пункте говорится о том, что стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Предложенная Китаем инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности может обеспечить решение проблемы глобального продовольственного кризиса. В десятом пункте Китай выступает против односторонних санкций в контексте кризиса на Украине, поскольку рестрикции лишь создают новые проблемы. Призыв обеспечить стабильность цепочек производства и поставок содержится в 11-м пункте плана. А в последнем пункте Пекин выражает готовность оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.

Днем ранее зампостпреда Китая в ООН Дай Бин заявил, что дипломатия является единственным путем завершения конфликта. Дипломат отметил, что Пекин поддерживает Москву и Киев в поисках консенсуса и жизнеспособных решений для того, чтобы "дать миру шанс". Однако в Вашингтоне уже дали понять, что ни о каком "шансе миру" речи быть не может. Еще до официальной публикации мирного плана заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Штатах ознакомятся с предложениями Пекина, если там будет содержаться нечто большее, "чем циничное прекращение огня", пишет Washington Post.

Обнародование мирного плана не улучшило мнение Запада. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что "к Китаю больше нет доверия". Причина в том, что Пекин не только не осудил действия Москвы на Украине, но и "подписал соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением". В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И "чуть ли не упрекнул" его из-за поставок вооружений Украине.

Стоит отметить, что Ван И буквально на днях побывал в Москве с официальным визитом. Глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках переговоров стороны продемонстрировали готовность еще больше развивать партнерство. По словам российского лидера, страны сотрудничают по многим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Совет Безопасности ООН, БРИКС, Шанхайская организация.

Помимо этого, Ван И встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Представитель Китая подчеркнул, что "Москва и Пекин, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость и твердо двигаются в русле формирования многополярного мира". Еще одной важной встречей стали переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Он сообщил, что Запад развязал кампанию по сдерживанию России и Китая, поэтому Москва и Пекин должны координироваться на международной арене. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что сближает Россию и Китай.

В экспертной среде уверены, что представленный Китаем мирный план по Украине призван не только стать еще одним аспектом для укрепления российско-китайских отношений, но и помочь Пекину занять уверенные позиции на мировой арене.

"Предложение Китая надо рассматривать как заявление собственной позиции. И если в будущем мировое сообщество будет анализировать, как повел себя Пекин в кризисной ситуации, то мирная инициатива сыграет Поднебесной на руку", – заметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.

"Весь документ пронизан антизападной риторикой. Мы не видим ни одного обвинения в адрес России,

зато есть множество прямых и косвенных намеков на действия США и ЕС. Также Китай нигде не определяет, что диалог между Москвой и Киевом должен произойти без предварительных условий", – обращает внимание собеседник.

"Примечательно также, что Пекин заявил о готовности вкладываться в восстановление пострадавших территорий. И не важно, об украинских или российских областях речь. Так или иначе, Пекин готов вкладываться. Это то, что Поднебесная любит и умеет делать. Ведь в конечном счете это не спонсорство, а инвестиции", – полагает китаист.

"К слову, тема отмены санкций в предложениях Китая тоже появилась не случайно. Ряд товаров находятся под рестрикциями. Особенно остро это задело область высоких технологий. И тут Поднебесная активно выступает за бессанкционный мир", – объяснил Маслов.

"Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений", – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".

"Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте.

Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются "заболтать" мирный план,

предложенный Поднебесной", – полагает собеседник.

"Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима", – продолжил эксперт.

По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. "Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме", – объясняет он.

"Второй аспект – внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины", – акцентировал Ткаченко.

Несколько иной точки зрения придерживается востоковед Иван Зуенко. "С точки зрения анализа китайской внешней политики – получен еще один хороший пример размытой философско-гуманитарной концепции "сообщества единой судьбы человечества", – пишет он в своем Telegram-канале.

"С практической точки зрения – как хорошее учебное пособие по сегодняшней китайской внешнеполитической риторике. Очень красивый, точный и лаконичный текст. На что-то большее этот документ не тянет. Вероятно,

Китай понимал, что дольше молчать нельзя.

От него, как от "великой державы", ждут более активной позиции. Нужно было выразить свою позицию. Вот выразил. Галочка закрыта. Иллюзии, что Пекин сможет быть реальным посредником на мирных переговорах, отброшены", – уверен Зуенко.

"Над стерильностью китайского "мирного плана" можно всласть поиронизировать, но к нему теперь, учитывая вес Китая, все будут апеллировать, извлекая из отшлифованных формулировок полезное для себя: "Китай вот правильно говорит…". А это ровно то, что нужно Пекину – эффект присутствия без каких-либо действий или, Боже упаси, обязательств", – считает политолог Федор Лукьянов.

По его словам, просто стоять в стороне КНР уже не по чину, а по-настоящему вовлекаться без гарантии успеха (а гарантий никогда и не будет) – потеря авторитета. "Так что очень правильный шаг, молодцы. Тем более что практические действия Пекина все равно будут определяться не этим набором благопожеланий, а его конкретным интересом в каждый следующий момент", – заключил Лукьянов.

Алена Задорожная