Как возникли слухи о страшном оружии, поразившем турок из космоса

Чудовищное землетрясение в Турции могло быть вызвано новым видом оружия, которое запускается с орбиты и «проникает до 5 км в глубь земли... сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни защититься». Так звучит буквальная цитата из выступления не кого-нибудь, а главы космического агентства Турции. Неужели это действительно правда?

Глава Турецкого космического агентства (Turkiye Uzay Ajansi) Сердар Хусейн Йылдырым рассказал о существовании космического оружия, способного вызывать землетрясения. В связи с последними сильными землетрясениями в Турции и Сирии этот ролик стал чрезвычайно популярным.

Столбы из космоса

В ставшем вирусным видеоролике турецкий чиновник сообщает, что на орбите работают некие спутники моделей Warrior, которые могут послать десятиметровые стержни из титанового сплава в любую точку планеты. Эти стержни без дополнительных двигателей, только за счет кинетической энергии, могут проникать на пять километров в глубь Земли, становясь причиной землетрясения магнитудой 7-8.

Буквальная цитата из видео звучит так:

"Металлические стержни. Внутри стержня ничего нет, ни взрывчатки, ничего, но дело в металлическом стержне из твердого материала из титанового сплава. Они помещают их в спутник. Определенное количество. А потом нацеливаются и запускают на Землю.

Это как кол, острый наконечник. Как только он падает на землю, проникает до 5 км в глубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8.

В результате удара все, что там находится, будет уничтожено... Такая сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни остановить, ни защититься".

Звучит, конечно, действительно жутко. И больше всего описанное оружие похоже на то, что было показано в сюжете из фантастического боевика "G.I. Joe: Бросок кобры 2" 2013 года, сделанного по серии игрушек компании Hasbro. В фильме, правда, не говорят о возможности кинетической ударной части проникать на пять километров, зато с помощью стержня эпично уничтожают центр Лондона.

Может быть, турецкий чиновник прав и такое оружие действительно существует? Что мешает сделать кинетические ударные части и сбросить их из космоса?

Кинетическое оружие

На самом деле идея создания такого оружия кажется очень простой и логичной. Мы сбрасываем из космоса объект аэродинамической формы, он разгоняется по пути на Землю и за счет кинетической энергии при столкновении с целью поражает ее. Первая космическая скорость 7910 метров в секунду, разве этого не достаточно?

Проблема в том, что тут в дело вступает так называемый аэродинамический нагрев и трение о плотные слои атмосферы. Воздух вокруг нашей планеты работает как своеобразный щит, сжигая и затормаживая объекты, которые могли бы упасть на планету.

То есть объект, падающий на Землю, чтобы уцелеть до столкновения с поверхностью, должен быть цельным, максимально плотным и достаточно большим. По опыту сведения с орбиты космических станций мы знаем, что они ломаются на части, сгорают, а долетевшие до земли обломки, падая, как правило, наносят не сильно больше разрушений, чем при сбросе их с самолета.

С космическими кораблями похожая ситуация. На месте падения космических аппаратов или сведенных с орбиты грузовых кораблей "Прогресс" часто находят отдельные предметы, особенно округлые баки. Они легко затормаживаются в атмосфере и падают на землю практически неповрежденными.

Кроме того, совсем непонятно, что заставит эти падающие элементы проникать так глубоко в Землю? Еще в 1940-е рассматривался вариант создания сейсмических бомб, которые рассчитывались на то, чтобы падая с большой высоты, разгоняться до сверхзвуковой скорости и заглубляться в грунт на 10-30 метров, детонируя под землей.

При этом в грунте создавались мощные волны сжатия (эффект искусственного землетрясения), которые могли разрушить любые сооружения. Апофеозом таких бомб стала 20-тонная T-12 Cloudmaker, одна из самых тяжелых авиабомб в истории человечества. Такая бомба, разогнавшись до сверхзвуковой скорости, способна пробить до 20-30 метров грунта или три–восемь метров бетонных сооружений, но не более.

Современные бетонобойные бомбы меньше по размеру, но и у них не получается проникнуть в грунт глубже чем на 30-60 метров. Ни о каких километрах речи и не идет. Более того, модели и эксперименты показывают, что при ударе объекта на большей скорости о землю происходит взрыв, при этом сам объект не сильно заглубляется.

Кроме того, когда рассматривается кинетическое оружие, почему-то забывается о баллистических ракетах, которые по сути и есть то самое оружие, побывавшее в космосе и возвращающееся на Землю. И да, боевые блоки современных ракет имеют гиперзвуковую скорость с максимальной скоростью в атмосфере до 15 Махов. И все равно при поражении цели одной кинетической боевой части недостаточно. Взрывчатое вещество или ядерный заряд работают лучше, чем просто болванка.

Остаются еще вопросы управления и точного позиционирования подобного оружия. Просто сбросив титановый столб из космоса, навести его точно на цель невозможно. А значит, начинаются усложнения – система управления, двигатели для подруливания, система прицеливания, система связи, что чрезвычайно сложно сделать из-за облака плазмы вокруг нашего столба, проходящего через плотные слои атмосферы. В итоге мы получаем такой же (если не дороже) боевой блок, что и на баллистической ракете. Кроме того, все объекты, что находятся на орбите, хорошо видны с Земли при помощи систем слежения, так что сбросить столб незаметно вряд ли получится.

Да, боевая часть баллистической ракеты, даже без ядерного заряда, при падении из космоса может нанести очень серьезные разрушения.

Вот, к примеру, докладная записка с полигона Кура от 3 июня 1958 года о первом попадании головной части ракеты Р-7 по полигону: "Диаметр воронки около 27 м, глубина 4,5 м. Выброс грунта вперед до 1000 м, в стороны до 350 м и назад до 200 м". Впечатляет, конечно. Но до тотального разрушения всего Лондона, показанного в кино, и пробивания пятикилометровой толщи земли, чтобы вызвать землетрясение – очень и очень далеко.

Мифы и реальность

Выступление Сердара Хусейна Йылдырыма было опровергнуто самим же космическим агентством Турции. Слова были названы "вырванными из контекста", а выступление от 2021 года – не связанным с произошедшим недавно землетрясением.

В Турции и Сирии произошла трагедия, унесшая жизни десятков тысяч людей. Можно понять боль жителей страны, потерявших в катаклизме родных и близких. Но смысла в распространении выдуманной, непроверенной и откровенно конспирологической информации просто нет. Человечество пока не обладает технологиями для создания таких масштабных землетрясений, как произошедшее 6 февраля 2023 года. Может быть, и слава Богу, что не обладает.

Михаил Котов