Зеленскому не хватит поддержки Запада для победы украинской армии

Bloomberg: Зеленскому нужно наладить контакты с Африкой и Азией

Киев должен обратиться к "глобальному Югу" с просьбой помочь украинской армии. По мнению авторов Bloomberg, Зеленскому следует наладить контакты с Африкой и Азией. Отмечается, что сделать это будет непросто, ведь "глобальный Юг" активно сотрудничает с Россией.

Бобби Гош (Bobby Ghosh)

Украина заручилась поддержкой Запада в военном конфликте с Россией. Но для обеспечения победы ей понадобятся и развивающиеся страны.

Оглядываясь на год, прошедший после начала российской военной спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский может с удовлетворением думать о действиях своей страны на двух фронтах. На полях сражений на востоке его солдаты и генералы выстояли против более крупного и лучше вооруженного врага. А на западе Зеленский разгромил своего оппонента, Владимира Путина, в войне нарративов.

Зеленский удержал США и Европу за Украиной, что, в свою очередь, дало его военным моральный дух и боеприпасы, необходимые для сдерживания России. Его личная харизма и ловкая дипломатия помогли преодолеть первоначальное нежелание Америки и Европы противодействовать Путину и получить все более мощное оружие от стран НАТО. Приверженность Запада делу Украины была подчеркнута на этой неделе визитом президента США Джо Байдена в Киев.

Но в условиях, когда украинский конфликт перевалил на второй год, украинский лидер должен направить больше энергии на зияющий пробел в своей пиар-кампании: Глобальный Юг. В большинстве развивающихся стран Украина не смогла бросить вызов превосходству России в войне нарративов. Здесь Киеву тоже понадобится помощь Запада, но у него есть и собственное мощное оружие.

На первом этапе конфликта глобальный Юг не занимал видного места в украинских приоритетах. Зеленский считал тогда, что обеспечение стабильного потока западного оружия и помощи было абсолютно необходимо для предотвращения того, чтобы вся его страна не пошла по пути Крымского полуострова в 2014 году, когда Путин воспользовался отсутствием поддержки со стороны США и Европы. Весной 2022 года внимание и поддержка Запада были экзистенциально важны для Украины.

Но, защитив свою страну от мгновенного уничтожения и аннексии, Зеленский сейчас нуждается в поддержке Глобального Юга, чтобы оказать давление на Путина, чтобы тот прекратил конфликт. Когда придет время, Украине также потребуется международный консенсус, чтобы заставить Россию выплатить репарации и понести ответственность за военные преступления.

Это являет собой для Зеленского и его кабинета весьма отдаленную перспективу. "В украинском руководстве четко осознают, что Глобальный Юг — это слепое пятно для Украины", — говорит Фабрис Потье, генеральный директор консалтинговой компании Rasmussen Global, который консультировал украинское правительство. Выступая на совместном заседании Конгресса США в конце прошлого года, Зеленский охарактеризовал конфликт как "битву за умы мира" и говорил о необходимости обеспечить победу не только Украине, но и "странам Глобального Юга".

Однако, чтобы привлечь развивающиеся страны на свою сторону, Зеленскому потребуется что-то неизмеримо большее, чем трескучая риторика. Как и в первые дни СВО, украинцам остро не хватает ресурсов, необходимых для информационно-пропагандистской войны. Во-первых, у Киева есть лишь небольшая доля дипломатического потенциала по сравнению с тем, которым обладает Москва. "Украинцы изо всех сил пытаются найти правильные каналы, — говорит Потье. - Например, у них всего пять посольств на всем африканском континенте. В этом отношении они не могут конкурировать с Россией".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не имеет ни таких международных связей, ни такого международного авторитета, какими обладает его российский коллега Сергей Лавров. С самого начала украинского конфликта Лавров летает по развивающимся странам, чтобы продвигать его российскую версию. А когда он не летает, то принимает в Москве министров иностранных дел стран Глобального Юга. Кулеба же очень слабо набирает "бонусные мили" для часто летающих пассажиров, а его красная ковровая дорожка совсем слабо изношена.

На Западе Зеленский компенсировал свои не очень многочисленные зарубежные поездки, выступая с видеообращениями к Европейскому парламенту, французским законодателям или Всемирному экономическому форуму. Но этот подход не работает со скептически настроенной аудиторией Глобального Юга. Когда прошлым летом Зеленский обратился к Африканскому союзу, на виртуальной сессии присутствовало только четыре из 55 глав африканских государств. Многие другие африканские лидеры были рады принять у себя Лаврова, терпеливо выслушивая его пропаганду об украинском (и западном) вероломстве.

Развивающийся мир по большей части голосовал против России по резолюциям Организации Объединенных Наций, касающихся украинского конфликта. Но среди них было и значительное число "сторонних наблюдателей", которые воздерживались при голосовании или вообще не голосовали. Всего через несколько дней после начала боевых действий 35 стран — все с Глобального Юга, на долю которых в совокупности приходится почти половина населения мира — воздержались при голосовании, осуждающем спецоперацию России. В октябре столько же воздержалось при голосовании, осуждающем аннексию Москвой части восточной Украины. (В обоих случаях только пять стран проголосовали против резолюции).

И имейте в виду, что это были символические, ни к чему не обязывающие резолюции — как и недавнее голосование по предложению, подчеркивающему безотлагательность поиска "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" на Украине. Когда же дело доходит до значимых резолюций, симпатии к России оказываются сильнее. В апреле 58 стран воздержались, а 24 проголосовали против предложения исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за ее поведения на Украине.

Этого голосования было недостаточно, чтобы удержать Москву в Совете, но оно положило конец любым представлениям о том, что Путин изолирован и лишен друзей. Среди скептиков и противников были самые известные страны Глобального Юга. Китай, Эфиопия, Иран и Алжир проголосовали против, а Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия и Южная Африка воздержались.

Это умышленное игнорирование реалий военного конфликта на Украине объясняется несколькими факторами. Лидеры многих развивающихся стран, особенно в Африке, хранят теплые воспоминания о поддержке Москвы во время их борьбы за свободу против западных колониальных держав. Некоторые из них недавно стали бенефициарами российской экономической щедрости. Третьи с осторожностью относятся к возможной потере давних военных связей с Москвой. Некоторые ловко используют конфликт для добывания у России нефти и газа по сниженным ценам. А некоторые просто берут пример с Китая, главного союзника России.

Чтобы преодолеть это сочетание причин, потребуются иные нарративы, чем те, которые дали Зеленскому такую большую популярность на Западе. Правда, как недавно заметил Ричард Гоуэн из аналитического центра International Crisis Group, нарушения суверенитета — это то, что не нравится даже автократиям: 21 из 55 государств, которые Freedom House классифицирует как "несвободные", поддержали Украину. Тем не менее, многие страны Глобального Юга, возможно, не "купятся" на запугивания (или они их не волнуют) о том, что позволение Путину аннексировать Украину побудит его потребовать другие территории в Европе. Трудно убедить развивающиеся страны в том, что, заплатив больше за газ сегодня, они обезопасят свои будущие свободы завтра.

Но Зеленский может применить и другие нарративы, которые могут найти какой-то отклик на Глобальном Юге. Народы, которые страдали от колониального и имперского гнета, можно убедить, что Украина теперь сталкивается с обеими этими проблемами.

"Украинская пропаганда об общем с развивающимися странами пережитом опыте колониализма и империализма была бы довольно сильной на Глобальном Юге, — говорит Гаспар Эстрада, политолог из французского аналитического центра Sciences Po, специализирующийся на Латинской Америке. - Зеленский также может сказать: "Как и вы, мы отвергаем понятие зон влияния". Это был бы довольно весомый аргумент для новых левых лидеров в Латинской Америке, потому что это их мышление".

Зеленский также может ссылаться на украинско-африканские связи времен холодной войны. Рашид Абди, геополитический аналитик и научный сотрудник Института Rift Valley, отмечает, что многие африканские лидеры, сохраняющие чувство лояльности к старому СССР, обучались и получали образование на Украине, а не в России. "У Украины более длительные отношения с Африкой, и африканцы получили от них немало выгод, — говорит он. - Это также довольно разносторонние отношения, а не только поставки пшеницы и удобрений. Украинцы были весьма щедрыми на стипендии, и до конфликта там учились десятки тысяч африканских студентов".

Зеленский также может попытаться обратиться к простым африканцам через головы их элиты и политических лидеров, чтобы задействовать проукраинские настроения масс. "Среди общественности здесь все же преобладает точка зрения Запада, что Россия является захватчиком, — говорит Моника де Болле, старший научный сотрудник Института международной экономики Peterson. - Это проявляется в газетных статьях, академических мероприятиях и в том, как украинский военный конфликт изображается на телевидении. Присутствует и восхищение Зеленским, пусть и не такое выраженное, как на Западе".

Поскольку сам Зеленский должен тратить время и энергию, чтобы удержать вокруг себя своих западных благодетелей, украинскому лидеру потребуются некие суррогаты, чтобы помочь донести свою пропаганду до развивающегося мира. Западным лидерам может не хватить доверия африканской общественности, учитывая сложную историю колониальной политики их стран на Глобальном Юге. Но Зеленский может попытаться вербовать "доверенных лиц" из лидеров стран на периферии России, которые хорошо знают последствия имперских амбиций Москвы.

У Запада тоже есть своя роль: обеспечить экономическое и дипломатическое покрытие тех потерь, которые могут понести развивающиеся страны, если они перейдут на сторону Украины. Благоприятные условия торговли, списание долгов и новые программы помощи: США и европейские страны хорошо знают, как вознаграждать тех, кто выбирает верную сторону истории.

Комментарии читателей Bloomberg:

sufferingsuccatash

У Зеленского мало шансов на то, чтобы убедить глобальный Юг поддержать Украину по одной простой причине: глобальный Юг столкнулся с целым рядом таких персонажей, как Зеленский, которые продали национальные интересы своей страны в обмен на опутавшие их западные долги и внутреннюю политическую нестабильность. Зеленский — ходячий эндшпиль для глобального Юга. Он олицетворяет коррупцию и хаос на наркотиках. У него в Африке нет никакого влияния. На самом деле, Глобальный Юг на нескольких фронтах вытесняет белых многовековых колонизаторов из Африки и Центральной/Южной Азии.

Большой просчет западных режимов США и ЕС заключается в неожиданной независимости внешней политики Индии, Бразилии, Южной Африки, Саудовской Аравии, Турции... Санкции против России сработали против западных интересов не только в виде экономического удара внутри стран Запада.

Приятно видеть, что Глобальный Юг чувствует, что у него есть верная стратегия выхода из режима неоколониализма США/ЕС.

John Muir II

История Соединенных Штатов характеризуется насилием и экспансией. С момента обретения независимости в 1776 году Соединенные Штаты постоянно стремились к экспансии силой: они истребляли индейцев, вторгались в Канаду, вели войну против Мексики, спровоцировали американо-испанскую войну и аннексировали Гавайи. После Второй мировой войны, международные военные конфликты, спровоцированные или начатые Соединенными Штатами, включали войну в Корее, войну во Вьетнаме, войну в Персидском заливе, войну в Косово, войну в Афганистане, войну в Ираке, войну в Ливии и войну в Сирии. И все это США делают ради своей военной гегемонии, чтобы проложить путь к достижению своих экспансионистских целей. В последние годы средний годовой военный бюджет США превысил 700 миллиардов долларов США, что составляет 40% от общемирового. У Соединенных Штатов около 800 зарубежных военных баз, 173 тысяч американских военнослужащих размещены в 159 странах. Это неприкрытый военный колониализм.

Michael Song

Все отлично сказано... поздравляю... всего одно дополнение. Хотя Зеленский и завоевал якобы доверие Запада, но он явно работает на западных гегемонов против интересов народов Евразии+Африки+Южной Америки и даже того народа Запада, который платит за весь этот бардак инфляцией, отсутствием социальной стабильности и безопасности и т.д.

Rock IT!

Автор статьи явно выдает желаемое за действительное. Что Украина может предложить Глобальному Югу? В стране мизерный ВВП, разорванная в клочья экономика и нет никаких местных технологий.

Автору необходимо понимать, что для Глобального Юга Украина является всего лишь протекторатом США и их марионеткой. От Украины для Глобального Юга нет никакой пользы. И кроме того, Украина требует от Глобального Юга молчаливой поддержки политики США.

Идея о том, что Украина "тоже была колонией", как говорит автор, является полным искажением истории. Автор думает, что Глобальный Юг достаточно доверчив, чтобы поддаться рассказам Украины, требующей жалости к себе. И он игнорирует тот факт, что империализм тесно связан с расовой дискриминацией. Я уверен, что коричневые и черные люди Глобального Юга хорошо знают о белом расизме на Украине и будут проводить параллель между ее проникновение в Африку и дискриминацией африканцев со стороны белых голубоглазых украинских расистов-блондинов.

А последнее предложение статьи: "США и европейские страны знают, как вознаграждать тех, кто выбирает верную сторону истории" - это верх цинизма. Именно поэтому Глобальный Юг и дистанцируется от колониального Запада.

Автор по-прежнему рассматривает США и Европу как строгих и даже жестоких хозяев, вознаграждающих среди африканцев только послушных учеников.

John Muir II

85% населения Земли не поддерживают имперские войны Америки!

Dmitry Vakin

Вряд ли Украина сможет завоевать Глобальный Юг со своими националистическими идеями, глубоко укоренившимися на тезисе о превосходстве белых. В культуре Украины до сих пор сохранились элементы интернационализма советских времен, но они довольно быстро исчезают.

Мало кто помнит, что Украина входила в западную коалицию в Ираке, которая называлась не иначе, как "новые крестоносцы". Украинцы охотно участвовали в незаконной оккупации Ирака. Поэтому у Киева нет никакого морального права апеллировать к международному праву или тому самому Глобальному Югу. Или сначала Киев должен осудить агрессию США в Ираке, свое участие в ней и выплатить репарации за нанесенный иракцам ущерб.

John Muir II

Осуждение Израилем "оккупации" Россией территории Украины произошло всего через день после того, как израильские оккупационные войска убили 11 палестинцев и ранили более 100 в городе Наблус на Западном берегу, и всего через несколько часов после того, как израильские самолеты бомбили жилой район в секторе Газа.

В 2022 году Израиль стал объектом большего количества осуждающих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), чем все другие страна вместе взятые.

ApqIA

Отличные мысли высказаны в комментариях!