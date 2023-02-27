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Молдавия не планирует обсуждать вопрос вступления в НАТО

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AFP 2023 / JOHN THYS

Молдавия не хочет обсуждать вопрос вступления в Североатлантический альянс. Несмотря на то, что военные в Приднестровье обеспечены оружием лучше, чем национальная армия республики. Об этом в эфире телеканала Prime заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.

Президент Молдавии Майя Санду ранее во время интервью изданию Politico сообщила, что республике следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Однако она не высказалась в точности о НАТО, писала газета. В республиканском минобороны также заявляли о том, что нужно усилить обороноспособность страны. Речь шла о необходимости закупок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.

"Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию", — сообщил Гросу, добавив, что весь маскарад в том, что "сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Молдавия
Проекты
NATO
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