Зеленский передаст американским конгрессменам новый список желаемого оружия

CNN: Зеленский передаст конгрессменам США список желаемого оружия с F-16 и ракетами

Зеленский передаст США письменную просьбу по истребителям F-16, дальнобойным ракетам и прочему вооружению, конгрессмены пообещали рассмотреть список, сообщает CNN. Однако Байден говорил, что ВСУ пока нужно иное оружие.

Алайна Трин (Alayna Treene), Закари Коэн (Zachary Cohen)

Пока некоторые конгрессмены от Республиканской партии недвусмысленным образом угрожают заблокировать дальнейшую помощь Украине, несколько республиканцев из Палаты представителей, приехавших в эту страну на этой неделе, в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали рассмотреть список основных вооружений и других предметов снабжения первой необходимости, который им представила украинская сторона. Об этом сообщили источники, осведомленные о ходе той встречи.

Эта встреча, фоном для которой послужила годовщина начала российской специальной операции на Украине, стала ярким примером того, насколько сильно члены Республиканской партии расходятся во мнениях относительно того, как нужно действовать в вопросе вовлеченности Соединенных Штатов в военный конфликт в дальнейшем. Разногласия только усилились с тех пор, как в январе Республиканская партия получила большинство мест в Палате представителей, хотя спикер палаты Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) тщательно пытается сохранять нейтралитет в этом вопросе.

В настоящее время президент США Джо Байден сталкивается с нарастающим давлением в вопросе о поставках на Украину более современного оружия, которое, как признают некоторые представители американского военного командования, могло бы помочь украинцам выиграть конфликт.

Зеленский, который встретился с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом (Michael McCaul) и четырьмя другими членами Палаты представителей от Республиканской партии, сообщил, что он планирует отправить им список вооружений, включая истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения окончания военного конфликта с Россией.

По словам источников, один высокопоставленный представитель военного командования США сообщил в разговоре с группой конгрессменов-республиканцев, что истребители F-16 и ракеты большей дальности крайне необходимы для того, чтобы Украина смогла добиться успеха.

"Мы видим широкую двухпартийную поддержку внутри Соединенных Штатов, а также в рядах наших союзников по НАТО и европейских союзников – поддержку усилий по оказанию помощи Украине в ее противостоянии России, – сказал Маккол в ходе своей поездки на Украину. – У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, что ему необходимо для победы в этом конфликте. И он передал нашей делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы".

"Он сказал, что мы останемся здесь, сколько потребуется. И, хотя это правда, я надеюсь, что победа в этом конфликте не займет много времени. Чтобы этого добиться, у нас есть сильная двухпартийная поддержка усилий по передаче Украине всего, что ей нужно для победы", – добавил Маккол.

Однако такая позиция, вполне возможно, постепенно будет становиться все менее твердой, поскольку предстоящие битвы за бюджетные расходы, слушания в Конгрессе и президентская гонка 2024 ставят ребром вопрос о том, стоит ли увеличивать ту сумму – 113 миллиардов долларов, – которую Соединенные Штаты уже отправили Украине. Кроме того, некоторые республиканцы открыто выступают против оказания дополнительной помощи в дальнейшем.

Несколько конгрессменов от Республиканской партии уже готовятся к этой битве и пытаются рассчитать, как можно справиться с оппозицией внутри своей собственной партии.

Внутренние игры

Среди республиканцев, которые убеждены, что единственный путь вперед – это безусловная победа Украины, постепенно начинает созревать план: усилить давление на Байдена, чтобы он отправил Киеву такие вооружения, как истребители F-16 и ракеты повышенной дальности, и одновременно с этим заглушить оппозицию внутри собственной партии, использовав большинство мест в Палате представителей, чтобы привлечь всеобщее внимание к военным преступлениям России.

Некоторые законодатели от Республиканской партии уже опровергают заявления своих коллег-республиканцев о том, что финансовые средства и оружие, предоставляемые Соединенными Штатами, идут не туда, куда должны были, – хотя республиканцы из комитета по надзору Палаты представителей в среду сообщили в письме чиновникам администрации Байдена, что они планируют изучить материалы касательно финансирования Украины, чтобы выявить возможные "растраты, мошенничество и нарушения" в расходах.

Между тем Маккарти пока не определился с тем, какую позицию он в конце концов займет. Но Маккол, заверивший Зеленского, что он рассмотрит возможность отправки дополнительного оружия и другой помощи Украине, сделал это при негласной поддержке Маккарти, о чем сообщил один источник.

Кроме того, Маккарти поддержал расследование председателя комитета по надзору Палаты представителей Джеймса Комера (James Comer) касательно возможного неправомерного использования американской помощи, переданной Украине ранее. Маккарти также одобрил решение Комера отправить письмо министру обороны Ллойду Остину, госсекретарю Энтони Блинкену и администратору Агентства США по международному развитию Саманте Пауэр (Samantha Power) – письмо с просьбой предоставить документы, разъясняющие, как эти министерства и агентство осуществляют надзор за расходованием фондов.

Разногласия в вопросе поставок истребителей F-16

Просьбы Зеленского передать Украине американские истребители F-16 стали предметом серьезных разногласий. И Байден, и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли ранее выступали против такого шага из-за опасений по поводу того, что это может обернуться эскалацией конфликта.

Но приводить аргументы против предоставления F-16 становится все труднее, поскольку последнее время высокопоставленные военные руководители признают в частных беседах с конгрессменами-республиканцами, что такое оружие поможет Украине выиграть военный конфликт.

На прошлой неделе в ходе брифинга за закрытыми дверями верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и глава европейского командования США генерал Кристофер Каволи (Christopher Cavoli) сообщил 10 конгрессменам-республиканцам, что F-16 помогут Украине победить. Когда Каволи задали вопрос, так ли это, он ответил "да", о чем сообщил один источник, знакомый с ситуацией.

В своих комментариях Каволи, очевидно, зашел дальше, чем другие высокопоставленные американские чиновники позволяют себе заходить в публичных выступлениях, но его слова являются отражением расхождений во взглядах внутри Пентагона, в частности заметного отступления от осторожной позиции генерала Милли, который долгое время опасался любых шагов, которые могли бы подтолкнуть Россию к эскалации.

Поскольку стремление предоставить это оружие нарастает, Маккол планирует этой весной провести слушания по предполагаемым военным преступлениям России, о чем в интервью CNN сообщил представитель Маккола.

Помимо Маккола в состав делегации, отправившейся на Украину, вошли члены Палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса (Darrell Issa), Кит Селф (Keith Self), Макс Миллер (Max Miller), Джейк Эллзи (Jake Ellzey) и капеллан палаты Маргарет Киббен (Margaret Kibben).