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ТАСС

В Киеве заявили, что ЗРК Patriot пока не поступили на Украину

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, его страна рассчитывает на получение боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортеров Spartan и бронеавтомобилей Mastiff, а также истребителей

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot еще не переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете La Repubblica украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Киев, кроме того, рассчитывает на получение боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортеров Spartan и бронеавтомобилей Mastiff, а также истребителей.

"Ситуацию весной изменят системы ПВО IRIS-T, Patriot и ЗРК NASAMS. [Patriot] нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими. Они будут защищать небо, на земле - [танки] Leopard. А потом попросим новую бронетехнику Bradley, Spartan и Mastiff. В моем письме Деду Морозу были, естественно, и истребители", - сказал Резников. Он настаивает на необходимости поставок любых самолетов - F-16, Gripen или Tornado.

Министр рассчитывает, что "весной ход войны изменится и возникнут условия для контрнаступления", целью которого является возвращение к границам Украины по состоянию на 1991 год. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Bradley
C-27J
F-16
Gripen NG
NASAMS
Patriot ЗРК
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