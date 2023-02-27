В Киеве заявили, что ЗРК Patriot пока не поступили на Украину

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, его страна рассчитывает на получение боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортеров Spartan и бронеавтомобилей Mastiff, а также истребителей

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot еще не переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете La Repubblica украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Киев, кроме того, рассчитывает на получение боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортеров Spartan и бронеавтомобилей Mastiff, а также истребителей.

"Ситуацию весной изменят системы ПВО IRIS-T, Patriot и ЗРК NASAMS. [Patriot] нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими. Они будут защищать небо, на земле - [танки] Leopard. А потом попросим новую бронетехнику Bradley, Spartan и Mastiff. В моем письме Деду Морозу были, естественно, и истребители", - сказал Резников. Он настаивает на необходимости поставок любых самолетов - F-16, Gripen или Tornado.

Министр рассчитывает, что "весной ход войны изменится и возникнут условия для контрнаступления", целью которого является возвращение к границам Украины по состоянию на 1991 год.