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Интерфакс-АВН

В Баку заявили об отсутствии желания у Еревана вести переговоры о мире

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Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов.
Источник изображения: vestikavkaza.ru

Баку. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов упрекнул Армению в уклонении от переговоров с Баку.

"Армения необоснованно уклоняется от переговоров и тем самым наносит серьезный удар по переговорам и по мирному процессу. Если можно так выразиться, мы уже перешли к онлайн дипломатии в этой сфере. Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время", - сказал Байрамов в воскресенье журналистам.

Он также заявил, что к акции протеста в районе трассы в Лачинском коридоре стало невыполнение армянами требований азербайджанской стороны. Байрамов отметил, что участники акции выдвигают обоснованные требования, вопросы остаются открытыми, поэтому акция идет своим чередом.

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Страны
Азербайджан
Армения
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