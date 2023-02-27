В Баку заявили об отсутствии желания у Еревана вести переговоры о мире

Баку. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов упрекнул Армению в уклонении от переговоров с Баку.

"Армения необоснованно уклоняется от переговоров и тем самым наносит серьезный удар по переговорам и по мирному процессу. Если можно так выразиться, мы уже перешли к онлайн дипломатии в этой сфере. Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время", - сказал Байрамов в воскресенье журналистам.

Он также заявил, что к акции протеста в районе трассы в Лачинском коридоре стало невыполнение армянами требований азербайджанской стороны. Байрамов отметил, что участники акции выдвигают обоснованные требования, вопросы остаются открытыми, поэтому акция идет своим чередом.