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ТАСС

При создании РОС будет использован опыт "Союза МС-22 и "Прогресса МС-21"

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что проблема космического мусора является глобальной и затрагивает все космические державы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Опыт, полученный в ходе инцидентов с космическими кораблями "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", будет использован при проектировании перспективной Российской орбитальной станции. Об этом в воскресенье заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Конечно, мы сделаем выводы и даже при проектировании Российской орбитальной станции внесем изменения, которые исключат подобные ситуации. По возможности", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, проблема космического мусора является глобальной и затрагивает все космические державы. "Всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать и возможно объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз", - заявил он.

Борисов отметил, что Россия уже ведет разработку мер предупреждения опасных ситуаций в космосе. "Мы имеем наработки в этой области. У нас есть такая программа - "Млечный путь", которая призвана наблюдать за подобными объектами, прогнозировать сближение и при необходимости осуществлять маневры и уходить от столкновения".

В РФ планируется создание обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая получит название "Млечный Путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на "горизонте 2027 года".

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вернуть на корабле "Союз МС-23", который изначально планировалось отправить к МКС в середине марта со следующей экспедицией. Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

11 февраля 2023 года на корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Контур грузового корабля был разгерметизирован. В целях безопасности корабль пришлось изолировать от общего объема станции, а экипаж МКС продолжил работу в штатном режиме. Корабль был затоплен утром 19 февраля. 

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
МС-21
Союз ПКК
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