Войти
РИА Новости

Путин назвал итог года для России с начала спецоперации

311
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин назвал единство народа главнейшим условием побед России и итогом года с начала СВО

МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал единство народа страны главным итогом года с начала специальной военной операции, высказался о роли НАТО в конфликте на Украине, объяснил решение приостановить участие РФ в Договоре СНВ и поделился прогнозом об итогах глобальных изменений.

О целях Запада в отношении России

Он отметил, что Запад стремится разделить Россию на отдельные мелкие части, чтобы впоследствии управлять этими территориями.

"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", – сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".

Чтобы не допустить развала России, Владимир Путин считает важным сохранять единство ее народов.

"И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", – подчеркнул президент.

Об участии НАТО в украинском конфликте

Он добавил, что страны НАТО, пусть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который обстреливает жилые кварталы Донецка и других городов в Донбассе.

"В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, и как я вспомнил вчера об этом. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", сказал Путин.

В этой связи президент РФ подчеркнул, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали российские ядерные объекты в то время, как оказывают поддержку киевскому режиму.

"Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", заявил российский лидер.

В ответ на вопрос, нужно ли в перспективе "подсчитывать боеголовки" Великобритании и Франции, Путин заявил, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале этих стран.

"Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией. (Они) говорили о том, что это скорее политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", сказал президент России.

Планы западных стран разделить Россию "изложены на бумаге", но Москва долго старалась об этом не говорить, продолжил глава государства.

В то же время, если эти намерения реализуются, русский народ как этнос вряд ли сохранится, считает президент.

"Если мы пойдем по этому пути (о котором мечтает Запад, – ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня <...> Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах (Запада,– ред.) было, эти планы изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом, как бы из соображений партнерских, не говорить", отметил Путин.

Он обратил внимание на желание США доминировать над своими сателлитами, которые также понимают это.

"В том числе их сателлиты это понимают, но в силу различных причин, связанных прежде всего с большой зависимостью в сфере экономики, оборонной области, они просто… Кроме всего прочего, наверное, думают, что в данном случае борьба с Россией это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами", заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое вышло на телеканале "Россия 1".

О приостановке участия РФ в Договоре СНВ и реакции США

Комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре СНВ, Владимир Путин напомнил, что России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность.

Во время интервью президента спросили, что после приостановки участия Москвы в ДСНВ должен понять Вашингтон.

"Ну, это их дело: чего понимать, чего не понимать. Мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", – ответил президент.

При этом Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по поводу Договора о СНВ, хотя формально эти государства не являются стороной договора, обратил внимание глава государства.

О конечной цели глобальных изменений в мире

Россия также согласна, что мир должен меняться, и этому не препятствует, в том числе в рамках ООН, но страна против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны – США, заявил Путин.

"В конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, ни сколько в этом не сомневаюсь, возобладает", заключил Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин на митинге-концерте на стадионе "Лужники" назвал весь народ России защитником Отечества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
02.03.2022
Арсенал ментальной агрессии
01.07.2021
TNI (США): Так ли уж важна Украина для Америки?
26.10.2015
Путин обвинил США в обмане после испытания морского компонента ПРО
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 13:40
  • 45515
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 11:09
  • 1
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 11:08
  • 4
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 11:07
  • 1
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 2
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"
  • 26.02 21:09
  • 7
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 26.02 15:24
  • 4
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 25.02 20:33
  • 6
Экспортная версия арктического "Тора" получит удвоенный боезапас
  • 25.02 20:23
  • 1
Шойгу заявил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал
  • 25.02 13:10
  • 3
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 25.02 03:35
  • 0
Playoff: Россия–США–Китай