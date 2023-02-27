Путин назвал итог года для России с начала спецоперации

Путин назвал единство народа главнейшим условием побед России и итогом года с начала СВО
МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал единство народа страны главным итогом года с начала специальной военной операции, высказался о роли НАТО в конфликте на Украине, объяснил решение приостановить участие РФ в Договоре СНВ и поделился прогнозом об итогах глобальных изменений.
О целях Запада в отношении России
Он отметил, что Запад стремится разделить Россию на отдельные мелкие части, чтобы впоследствии управлять этими территориями.
"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", – сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".
Чтобы не допустить развала России, Владимир Путин считает важным сохранять единство ее народов.
"И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", – подчеркнул
президент.
Об участии НАТО в украинском конфликте
Он добавил, что страны НАТО, пусть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который обстреливает жилые кварталы Донецка и других городов в Донбассе.
"В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, и как я вспомнил вчера об этом. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", – сказал
Путин.
В этой связи президент РФ подчеркнул, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали российские ядерные объекты в то время, как оказывают поддержку киевскому режиму.
"Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", – заявил российский лидер.
В ответ на вопрос, нужно ли в перспективе "подсчитывать боеголовки" Великобритании и Франции, Путин заявил, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале этих стран.
"Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией. (Они) говорили о том, что это скорее политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", –сказал
президент России.
Планы западных стран разделить Россию "изложены на бумаге", но Москва долго старалась об этом не говорить, продолжил глава государства.
В то же время, если эти намерения реализуются, русский народ как этнос вряд ли сохранится, считает президент.
"Если мы пойдем по этому пути (о котором мечтает Запад, – ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня <...> Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах (Запада,– ред.) было, эти планы изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом, как бы из соображений партнерских, не говорить", – отметил
Путин.
Он обратил внимание на желание США доминировать над своими сателлитами, которые также понимают это.
"В том числе их сателлиты это понимают, но в силу различных причин, связанных прежде всего с большой зависимостью в сфере экономики, оборонной области, они просто… Кроме всего прочего, наверное, думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами", – заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое вышло на телеканале "Россия 1".
О приостановке участия РФ в Договоре СНВ и реакции США
Комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре СНВ, Владимир Путин напомнил, что России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность.
Во время интервью президента спросили, что после приостановки участия Москвы в ДСНВ должен понять Вашингтон.
"Ну, это их дело: чего понимать, чего не понимать. Мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", – ответил президент.
При этом Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по поводу Договора о СНВ, хотя формально эти государства не являются стороной договора, обратил внимание глава государства.
О конечной цели глобальных изменений в мире
Россия также согласна, что мир должен меняться, и этому не препятствует, в том числе в рамках ООН, но страна против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны – США, заявил Путин.
"В конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, ни сколько в этом не сомневаюсь, возобладает", – заключил Владимир Путин.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин на митинге-концерте на стадионе "Лужники" назвал весь народ России защитником Отечества.