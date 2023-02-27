Путин назвал итог года для России с начала спецоперации

Путин назвал единство народа главнейшим условием побед России и итогом года с начала СВО

МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал единство народа страны главным итогом года с начала специальной военной операции, высказался о роли НАТО в конфликте на Украине, объяснил решение приостановить участие РФ в Договоре СНВ и поделился прогнозом об итогах глобальных изменений.

О целях Запада в отношении России

Он отметил, что Запад стремится разделить Россию на отдельные мелкие части, чтобы впоследствии управлять этими территориями.

"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", – сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".

Чтобы не допустить развала России, Владимир Путин считает важным сохранять единство ее народов.

"И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", – подчеркнул президент.

Об участии НАТО в украинском конфликте

Он добавил, что страны НАТО, пусть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который обстреливает жилые кварталы Донецка и других городов в Донбассе.

– Путин. "В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, и как я вспомнил вчера об этом. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", сказал Путин.

В этой связи президент РФ подчеркнул, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали российские ядерные объекты в то время, как оказывают поддержку киевскому режиму.

"Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", – заявил российский лидер.

В ответ на вопрос, нужно ли в перспективе "подсчитывать боеголовки" Великобритании и Франции, Путин заявил, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале этих стран.

– президент России. "Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией. (Они) говорили о том, что это скорее политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", сказал президент России.

Планы западных стран разделить Россию "изложены на бумаге", но Москва долго старалась об этом не говорить, продолжил глава государства.

В то же время, если эти намерения реализуются, русский народ как этнос вряд ли сохранится, считает президент.

– Путин. "Если мы пойдем по этому пути (о котором мечтает Запад, – ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня <...> Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах (Запада,– ред.) было, эти планы изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом, как бы из соображений партнерских, не говорить", отметил Путин.

Он обратил внимание на желание США доминировать над своими сателлитами, которые также понимают это.

"В том числе их сателлиты это понимают, но в силу различных причин, связанных прежде всего с большой зависимостью в сфере экономики, оборонной области, они просто… Кроме всего прочего, наверное, думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами", – заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое вышло на телеканале "Россия 1".

О приостановке участия РФ в Договоре СНВ и реакции США

Комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре СНВ, Владимир Путин напомнил, что России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность.

Во время интервью президента спросили, что после приостановки участия Москвы в ДСНВ должен понять Вашингтон.

"Ну, это их дело: чего понимать, чего не понимать. Мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", – ответил президент.

При этом Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по поводу Договора о СНВ, хотя формально эти государства не являются стороной договора, обратил внимание глава государства.

О конечной цели глобальных изменений в мире

Россия также согласна, что мир должен меняться, и этому не препятствует, в том числе в рамках ООН, но страна против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны – США, заявил Путин.

"В конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, ни сколько в этом не сомневаюсь, возобладает", – заключил Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин на митинге-концерте на стадионе "Лужники" назвал весь народ России защитником Отечества.