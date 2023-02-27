СМИ: началась операция по передаче Киеву 14 вертолетов Ми-8 ВС Хорватии

Газета Jutarnji list сообщила, что вертолеты проходят подготовку в вертолетно-техническом центре в Велика-Горице под Загребом

БЕЛГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Хорватия начала операцию по отправке 14 транспортных вертолетов Ми-8 (12 Ми-8 MTV и 2 Ми-8 T) на Украину. Как сообщила газета Jutarnji list в своем субботнем номере, машины выведены из состава ВС Хорватии и готовятся к передаче украинской стороне.

Газета информирует, что вертолеты в настоящий момент проходят подготовку в вертолетно-техническом центре в Велика-Горице под Загребом. С машин удаляют опознавательные знаки хорватских ВС, меняют старые детали, доливают масло, отмечает издание. Ожидается, что вертолеты будут готовы к отправке через 10 дней.

Семь вертолетов будут частично разобраны и отправлены наземным способом, а еще семь машин, находящихся в лучшем техническом состоянии, самостоятельно прилетят в Польшу, откуда они будут направлены на Украину. После передачи 14 Ми-8 у Хорватии останется всего 10 транспортных вертолетов Ми-171 и 4 вертолета Black Hawk.

Правительство Хорватии засекретило все данные о передаче помощи Украине, поэтому невозможно получить официальное подтверждение передачи новой партии вооружений Киеву. Ранее Загреб направил украинской стороне четыре партии вооружений, которые, предположительно, включают 8 тыс. автоматов с патронами, 12 пушек М-46 калибром 130 мм со снарядами, отмечает Jutarnji list. Представители правительства Хорватии указывали, что общая стоимость помощи Украине со стороны Хорватии превысила 160 млн евро.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался проводить обучение украинских солдат на территории республики, а также исключил возможность отправки на Украину хорватских солдат. По словам Милановича, отправка немецких и американских танков Киеву лишь затянет этот конфликт и впоследствии может привести к третьей мировой войне.