Путин заявил, что Запад, поставляя оружие, становится соучастником преступлений Киева

Президент напомнил, что денег за это альянс не получает

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, ведь денег за это альянс не получает. А значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!" - обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Так, продолжил Путин, "в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка".

"Ну а как же? Конечно. Мы из этого и исходим, этим и продиктована наша позиция. И, по-моему, она вполне объяснима, понятна и логична", - считает президент России.