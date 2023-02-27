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Военное обозрение

Хорватия готовит к отправке на Украину партию вертолётов Ми-8 советского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Хорватия готовит к передаче Украине партию вертолетов советского производства из наличия хорватских ВВС. Техника уже выведена из состава и проходит подготовку перед отправкой на Украину.

Загреб отправит Киеву четырнадцать вертолетов, из которых двенадцать - это Ми-8МТВ-1 и два - Ми-8Т. В настоящее время часть вертолетов находится в авиационно-техническом центре ZTC в Велика Горица под Загребом, где проходит техническое обслуживание и подготовка вертолетов к транспортировке на Украину. Отправка техники, предварительно, планируется через десять дней.

Поставка винтокрылых машин будет производиться двумя партиями по семь вертолетов. Одна партия будет разобрана и в таком виде доставлена в Польшу, а уже оттуда на Украину. Вторые семь вертолетов полетят своим годом, так как у них еще имеется невыработанный летный ресурс и техническое состояние позволяет им подняться в воздух. Они также будут доставлены в Польшу.

О планах Хорватии передать вертолеты Украине сообщалось еще в ноябре прошлого года. Как тогда сообщала хорватская пресса, у данных вертолетов почти выработан летный ресурс и они нуждаются в техническом обслуживании, которое могут предоставить на Украине. Вообще же, данные четырнадцать Ми-8 Загреб намеревался передать Киеву еще в 2014 году, когда началось противостояние на Донбассе, планируя, что США взамен безвозмездно поставят вертолеты американского производства. Но сделка не состоялась, так как американцы отказали хорватам.

Как заявляют в самом Загребе, данные Ми-8МТВ-1 не имеют необходимого оборудования для достижения оперативной совместимости с НАТО, поэтому их легче отдать Украине, чем подвергать капитальному ремонту. Тем более, что ранее эти самые вертолеты Украина уже ремонтировала.

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Ми-8МТ
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