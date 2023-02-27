Киев в итоге уступит территории. Это единственный выход из конфликта

Parlamentni listy: Запад не соображает, куда двигается

Преимущество в украинском конфликте сейчас однозначно на стороне Российской Федерации, а поставки современных вооружений с Запада вряд ли что-то изменят, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni listy.

Даниэла Черна (Daniela Černá)

Год с начала конфликта. "Трагедия. Это первое, что приходит мне в голову. Гибнут в основном молодые люди, которые ни в чем не виноваты. Хаос расползается по миру, растет не предсказуемость, — политолог Оскар Крейчи совершенно разочарован ходом вооруженного конфликта. — Мы возвращаемся в середину 50-х годов прошлого века вместе с поколением политиков, которое не видело большой войны и преимущественно не понимает, о чем идет речь". Самую большую угрозу для мировой безопасности, по его словам, представляют некоторые неквалифицированные политические элиты, которые отказываются принять законность происходящих изменений. "Похоже, встречи с Макроном не прошли даром. Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева".

Parlamentní listy: Прошел год с начала российско-украинского вооруженного конфликта. Как он изменил Украину, Россию и всю Европу?

Оскар Крейчи: Конфликт Украину уничтожает. Чем бы она ни кончилась, Украина потеряет сотни тысяч человеческих жизней; экономические потери будут исчисляться сотнями миллиардов долларов; культурная жизнь будет разрушена. С другой стороны, Европу опьяняет единство Запада, и она совершенно не соображает, куда движется.

Сравните выступления на Мюнхенской конференции по безопасности и вчерашнюю речь Владимира Путина. Понятно, что это два разных мира. Что касается Украины, то для политиков на Западе военные действия начались в феврале прошлого года, а для Российской Федерации — после переворота в Киеве в 2014 году. Ни одна из сторон не достигла исходных целей. Украина продолжает бороться, да и Россия не рухнула. В обращении российский президент говорил о спаде ВВП на 2,1 процента и об инфляции в четыре процента. Более половины российской внешней торговли ведется в национальных валютах, то есть без расчетов в долларах и евро. Это не крах.

— Как вы оцениваете мировую обстановку?

— Вооруженный конфликт на Украине изменил мир. Выяснилось, что мировой юг не воспринимает бои в Европе так же серьезно, как, например, конфликт на Ближнем Востоке. Юг окончательно отмежевывается от своих колониальных метрополий и начинает рассматривать проблемы в мире через призму собственных интересов. Украинский конфликт снижает особый вес Запада, прежде всего Европы, в мире. Российская Федерация больше ориентируется на восток и юг, что может стать серьезной проблемой для будущего Европейского Союза. Китай, как следует из "белой книги" Концепции инициативы по глобальной безопасности, которую сегодня обнародовал Пекин, выступает в роли глобального "стабилизатора", умиротворяющего фактора. Но некоторых воинственно настроенных политиков это не устраивает. По доступной информации, 24 февраля председатель Си Цзиньпин планировал представить публике китайский план завершения конфликта на Украине. Об этом плане знали Киев и Москва.

— Если верить резолюции чешского Сената, Российская Федерация представляет самую большую угрозу для мировой безопасности. Что вы думаете об этом?

— Самую большую угрозу для мировой безопасности представляют неквалифицированные политические элиты, которые отказываются принимать законность происходящих изменений. В мире, в котором экономически пробудились такие колоссы, как Китай и Индия, Запад не может изображать из себя хозяина, который всем диктует свои правила.

— Каковы оборонные возможности Чешской Республики перед лицом российской угрозы?

— Я не верю в российскую угрозу для Чехии. Мне неприятно это говорить, что наша прекрасная страна не имеет в Европе большого геополитического значения, и главные властные оси огибают нас. Прага интересна с геополитической точки зрения только тем, кто хочет как можно быстрее добраться из Берлина в Вену. Кстати, раз уж мы вспомнили о Вене. Видели ли вы в соседней Австрии такую же истерию, как у нас?

Наши оборонные возможности лежат в области умной дипломатии мира. Однако чешские политические элиты до этого еще не доросли.

— По прошествии года продолжается некая, так скажем, война на истощение. Может ли прошедший год вооруженного конфликта подсказать нам, как ситуация на месте будет развиваться далее?

— Похоже, современное оружие и разведывательные средства, которыми располагают обе стороны — Российская Федерация — собственными, а Украина — теми, которые поставил ей Запад — делают невозможными неожиданные коренные переломы на фронте. Судя по всему, Россия пользуется своим превосходством для давления по всей линии боев и ищет слабые места. Из-за высокой плотности оборонительных укреплений продвижение замедлено, и приходится оборону "перемалывать". И еще приходится ждать момента и места, когда и где оборона даст сбой. Но преимущество однозначно на стороне Российской Федерации, и я не думаю, что поставки современных вооружений с Запада что-то изменят. Остается вопрос, что произошло бы, если бы вместе с этим оружием на поле боя прибыли сотни "добровольцев" из армий Североатлантического альянса.

— Спецслужбы прибалтийского государства, как заявил сенатор Фишер, сообщили, что Российская Федерация идет к тотальной диктатуре, и что в российской правящей элите на первый план выходят еще более радикальные фракции, чем правили прежде. Вам известно, о чем идет речь? Есть ли у вас на этот счет какая-то информация?

— Ни о чем подобном я не слышал. Однако в Праге очень мало знают о Российской Федерации. Ясно, что атмосфера в стране, которая находится в состоянии военного конфликта, всегда накалена, и это касается, в том числе, применения права. С другой стороны, заявление спецслужб подобного рода носят, в первую очередь, пропагандистский характер. Речь идет не только о прибалтийских спецслужбах. Вот например. Вчера информационное агентство "ЧТК" передало заявление Алексея Навального, в котором он осудил СВО на Украине. Странный тоталитаризм, когда диссидент из тюрьмы отправляет за рубеж свои антиправительственные заявления.

— Недавно избранный президентом Чешской Республики Петр Павел заявил, что возможна ситуация, когда освобождение некоторых частей украинской территории потребует больше человеческих жертв, чем общество способно вынести. По его словам, мы должны готовиться к худшему. Этими словами он очень возмутил украинского министра иностранных дел. Что вы об этом думаете?

— Мне очень понравилось процитированное заявление чешского президента. Нужно думать о горизонте конфликта, которая однажды закончится. Похоже, встречи с Макроном не прошли даром. Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я.

— На странице Министерства внутренних дел можно прочитать новости кризисного информационного штаба. Он предупреждает, что в общественном пространстве множатся самые разные "мирные инициативы", которые призывают остановить бои на Украине, а некоторые даже требуют прекратить западную военную поддержку Киева. "Эти инициативы оправдываются гуманизмом и пацифизмом, но они манипуляционные и служат, прежде всего, российским стратегическим интересам…" Это, в свою очередь, приводит к оспариванию обязательств Чешской Республики в рамках Североатлантического альянса, поскольку во имя мира дозволено что угодно, включая предательство союзников. По-вашему, наша республика действительно может предать союзников?

— Во-первых, право на жизнь — это основополагающее право человека. А право на жизнь есть право на мир. Те, кто сегодня осуждают мир и думают, что Россию в этом военном конфликте можно победить, говорят о "стратегической победе". Под этим подразумевается полное уничтожение Российской Федерации как самостоятельного государства. Позвольте мне сейчас немного отвлечься. Нападки на "поджигателей мира" начались не вчера, а известны еще с древних времен. Но особенно поучительно недавнее прошлое. Американский психолог Густав Гилберт имел возможность побеседовать в Нюрнберге с нацистскими военными преступниками. В книге "Нюрнбергский дневник" он процитировал слова Германа Геринга об абсурдном согласии большей части немецкого общества с гитлеровскими военными амбициями. "Понятно, что простые люди не хотят войны. Ни в России, ни в Англии, ни в Америке, и по той же причине они не хотят этого в Германии". По словам Геринга, в этом смысле нет никакой разницы между диктатурами и демократическими режимами. Но важно, что люди всегда слушаются приказов вождей. "Все просто. Все, что нужно сделать, это сказать, что им грозит опасность, и обвинить пацифистов в том, что они недостаточно патриотичны, и что подвергают страну опасности. Это отлично работает в любой стране".

Что касается предательства союзников. Большинство из тех, кто критикует действия западных правительств на Украине, ощущают себя частью Запада. Только они думают, что нынешние правительства ошибаются, как это было в случае Югославии или Афганистана. Они критикуют, пытаясь помочь союзникам сохранить лицо. Я вижу, что многие этого не понимают, что факт остается фактом.

— Президент Джо Байден посетил Киев и подтвердил очередной пакет помощи Украине в размере полумиллиарда долларов. Предполагается очередная поставка оружия и военных материалов, включая артиллерийские снаряды, гаубицы и ракеты. В конце этой недели администрация Байдена "огласит новые санкции против элит и компаний, которые стараются обойти санкции или помочь российской военной машине". Что вы об этом думаете?

— Санкции вредят обеим сторонам. Как я сказал, инфляция в Российской Федерации меньше, чем в Европейском Союзе. В этом году, как мне кажется, обе стороны будут стараться продолжать в прежнем духе и только удвоят усилия, а это плохо.

— Итак, ваш вывод по прошествии года вооруженного конфликта?

— Трагедия. Вот первое, что мне приходит в голову. Гибнут в основном молодые люди, которые ни в чем не виноваты. Хаос расползается по миру, растет не предсказуемость. Владимир Путин вчера сообщил, что Российская Федерация приостанавливает участие в договоре о стратегических вооружениях. Он добавил, что в случае, если Соединенные Штаты Америки возобновят испытания ядерных вооружений, Российская Федерация сделает то же самое. Мы возвращаемся в середину 50-х годов прошлого века вместе с поколением политиков, которое не видело большой войны и преимущественно не понимает, о чем идет речь. Это плохо. Хорошо бы украинский конфликт закончился в этом году.