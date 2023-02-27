В Роскосмосе сообщили о почти 130 млн объектов мусора около Земли

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отметил, что их размер составляет от 1 мм

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 130 млн объектов космического мусора, размер которых составляет от 1 мм и больше, находятся в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"У нас сегодня с вами в околоземном космическом пространстве находятся десятки тонн так называемого космического мусора, то есть объектов техногенной природы, общим числом порядка 130 млн таких объектов размером от 1 мм и больше", - сообщил Блошенко в интервью телеканалу "Россия-24".

В мае 2021 года Игорь Бакарас, который на тот момент был начальником информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос), сообщил в интервью ТАСС, что около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора находятся на орбитах Земли. По словам начальника информационно-аналитического центра, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые не функционируют и никогда не смогут служить полезным целям.