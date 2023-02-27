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ТАСС

Следующий выход в открытый космос по российской программе состоится в апреле-мае

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Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС)
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов пояснил, что во время внекорабельной деятельности дополнительно оснастят многоцелевой лабораторный модуль "Наука"

КОРОЛЁВ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Об этом сообщил журналистам в воскресенье гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"В апреле-мае предстоит выход в открытый космос", - сказал Борисов, уточнив, что во время внекорабельной деятельности будет дооснащен многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

Глава Роскосмоса отметил, что стыковка корабля "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, прошла "мягко". "Мы сегодня испытали достаточно серьезное потрясение, но все закончилось благополучно", - подчеркнул Борисов.

"Союз МС-23" пристыковался 26 февраля к МКС в автоматическом режиме. Он доставил на станцию почти 430 кг грузов, среди которых средства медицинского контроля и обследования, средства для уборки станции и контроля чистоты атмосферы, средства обеспечения газового состава, вода, оборудование для научных экспериментов, а также белье и продукты питания для экипажа. Как отметил 20 февраля руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев, на корабле на станцию отправлено в три раза больше продовольствия, чем обычно. На МКС доставлено оборудование, которое позволит нарастить возможности управления через спутники.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Прокопьева, Петелина и астронавта Рубио вернуть на корабле "Союз МС-23", который изначально планировалось отправить к МКС в середине марта со следующей экспедицией. Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом. 

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Борисов Юрий
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