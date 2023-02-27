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ТАСС

"Союз МС-23", который вернет на Землю космонавтов, пристыковался к МКС

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Трансляция стыковки космического корабля "Союз МС-23" с МКС
Трансляция стыковки космического корабля "Союз МС-23" с МКС.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Стыковка проходила в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и космонавтов

КОРОЛЁВ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС, передает ТАСС из Центра управления полетами (ЦУП).

Стыковка проходила в автоматическом режиме. С Земли ее контролировали специалисты подмосковного ЦУП, с борта МКС - космонавты.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" стартовала с космодрома Байконур 24 февраля в 03:24 мск. Полет к МКС проходил в беспилотном режиме по двухсуточной схеме сближения.

"Союз МС-23" доставил на станцию почти 430 кг грузов, среди которых средства медицинского контроля и обследования, средства для уборки станции и контроля чистоты атмосферы, средства обеспечения газового состава, вода, оборудование для научных экспериментов, а также белье и продукты питания для экипажа. Как отметил 20 февраля руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев, на корабле на станцию отправлено в три раза больше продовольствия, чем обычно. На МКС доставлено оборудование, которое позволит нарастить возможности управления через спутники.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Прокопьева, Петелина и астронавта Рубио вернуть на корабле "Союз МС-23", который изначально планировалось отправить к МКС в середине марта со следующей экспедицией. Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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