В США уверены, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений России

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс отметил, что Вашингтон в связи с этим "посчитал важным четко донести до Пекина, какие будут последствия"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены в том, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России, рассчитывают удержать Пекин от этого. С таким утверждением выступил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телекомпании СBS, выдержки из которого были опубликованы в субботу.

"Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники", - утверждал он. "В то же время мы видим, что финальное решение не принято, и мы не видим свидетельств того, чтобы на самом деле имели место какие-то поставки военной техники", - добавил Бернс.

По его словам, руководство США в связи с этим "посчитало важным четко донести [до руководства КНР], какие у этого будут последствия". Ведущая телеканала поинтересовалась у директора ЦРУ, значит ли это, что цель американской администрации, которая решила публично раскрыть имеющиеся у нее на этот счет разведданные, заключается в том, чтобы таким образом сдержать Китай от принятия этого решения. "Да, [это делается для того], чтобы сдержать их от этого, потому что такая ставка (со стороны КНР - прим. ТАСС) была бы очень рискованной и опрометчивой", - ответил он.

Журналистка спросила у директора ЦРУ, зачем, по его мнению, Китаю было бы портить отношения с США и Европой, пересекая эту черту. "Это хороший вопрос. И именно по этому причине я очень надеюсь, что они не будут это делать", - заявил Бернс. "Я думаю, что китайская сторона также пытается взвесить последствия <...>, а также то, где находится та черта, переступив которую, они столкнутся с достаточно серьезными последствиями", - считает он. "И именно это мы попытались четко донести", - добавил глава американского ведомства.

Берс выразил мнение, что "никто их мировых лидеров не следит так внимательно" за российской специальной военной операцией на Украине, как председатель КНР Си Цзиньпин. "Я думаю, что во многих отношениях он был обескуражен тем, что он увидел, и это его несколько охладило", - считает директор ЦРУ.

"Я думаю, что мы должны очень серьезно относиться к амбициям [председателя КНР] Си [Цзиньпина] относительно того, чтобы в конечном счете установить контроль над Тайванем. Это, однако, по нашему мнению, не означает, что военный конфликт неизбежен", - заявил он. "Я думаю, что по меньшей мере, как мы считаем, председатель [КНР] Си [Цзиньпин] и его военное руководство сейчас сомневаются в том, смогут ли они осуществить это вторжение", - утверждал Бернс. Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.