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ТАСС

Кандидат в президенты США от республиканцев выступил против помощи Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Вивек Рамасвами считает, что Соединенным Штатам нужно сконцентрироваться на отношениях с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны сократить объемы помощи Украине, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Китаем. Такое мнение высказал в субботу претендент на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

"Главное должно быть главным: надо сфокусироваться на Китае. Китай хочет, чтобы украинская война длилась как можно дольше, чтобы сократить военные запасы Запада перед вторжением на Тайвань. Это работает: нам кажется, что мы становимся сильнее, помогая Украине, но на самом деле мы становимся слабее по отношению к Китаю", - написал политик на странице в Twitter.

Рамасвами является основателем биофармацевтической компании Roivant Sciences, а также исполнительным председателем инвестиционного фонда Strive Asset Management. Республиканец 22 февраля объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
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