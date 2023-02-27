Поставки Чехией вооружения и военной техники Украине

23 февраля 2023 года на совместной пресс-конференции в Праге министр обороны Чехии Яна Чернохова и начальник Генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал-майор Карел Ржека сообщили детали поставок Чехией вооружения и военной техники Украине в течении года боевых действий. Эти поставки включали как военную помощь Украине со стороны непосредственно министерства обороны Чехии (преимущественно из наличия и с хранения чешских вооруженных сил), так и поставки Украине компаниями и предприятиями чешской оборонной промышленности, оплачиваемые третьими странами, различными пожертвованиями, а также самой украинской стороной.

Разбитая 152-мм самоходная гаубица Dana вооруженных сил Украины, ранее полученная в порядке военной помощи из наличия министерства обороны Чехии, февраль 2023 года (с) социальные сети

Сообщено, что всего в 2022 году Чехия по государственной линии в порядке военной помощи передала Украине военного имущества на сумму около 4,9 млрд чешских крон (около 219 млн долл). В 2023 году Чехия планирует передать Украине военного имущества в порядке помощи еще на 2 млрд крон (90 млн долл). В качестве компенсации от союзников за помощь Украине Чехия получила от Германии 15 танков Leopard 2A4 и восемь вертолетов, а также 306 млн долларов от США. Кроме того, ЕС также компенсирует Чехии военную помощь Украине трансферами из так называемого Европейского фонда мира, в январе была произведена первая выплата в размере 6,5 млн евро. Частные пожертвователи из чешских граждан ссбрали в 2022 году 1,5 млрд крон (67 млн долл) на военную помощь Украине

В свою очередь, оценочная стоимость выданных чешской оборонной промышленности экспортных лицензий на поставки военной техники на Украину достигла 68 млрд крон (3,03 млрд долл), а фактический экспорт на Украину составил к настоящему времени примерно 30 млрд чешских крон (1,34 млрд долл). Ранее сообщалось, что в результате суммарный оборонный экспорт Чехии в 2022 году станет самым высоким с 1989 года.

Кроме того, к концу 2022 года на территории Чехии прошли обучение до 800 военнослужащих вооруженных сил Украины, в том числе личный состав одного полного механизированного батальона в 600 человек. Несколько десятков раненых военнослужащих ВСУ прошли лечение в Чехии. В 2023 году вооруженные силы Чехии планируют подготовить 4000 украинских военнослужащих, затраты на это составят около 1 млрд чешских крон (45 млн долл).

"Благодаря общему объему поставок за счет военной помощи со стороны вооруженных сил, государственного финансирования, государственных сборов, координируемых нашим министерством, и поставок на коммерческой основе, которые также осуществляются в сотрудничестве с министерством обороны, Чешская Республика является одним из основных поставщиков военной техники на Украину. Как в абсолютных цифрах, так и по отношению к размерам страны", - заявила министр обороны Чехии.

Как можно понять, помимо передач Украине в порядке военной помощи военной техники и имущества из состава или хранения вооруженных сил Чехии, другим важнейшим поставщиком военной техники на Украину стала небезызвестная компания Excalibur Army (в составе частного холдинга Czechoslovak Group), в течении года осуществивщая ремонт, модернизацию и поставку Украине большого количества техники из своих запасов, ранее скупленной (или продолжаемой скупаться) в Восточной Европе и бывшем СССР. Другие чешские оборонные предприятия также вносят значительный вклад в снабжение УКраины военным имуществом.

Согласно заявлениям на пресс-конференции, при посредничестве министерства обороны Чехии чешские оборонные предприятия (та же Excalibur Army) получили, в частности, реализуемые сейчас значимые контракты на поставку Украине после ремонта и модернизации 90 танков Т-72Б (бывших марокканских, программа финансируется США и Нидерландами) и 100 самоходных зенитных систем MR-2 Viktor (установка 14,5-мм спаренной пулеметной установки ЗПУ-2 на пикапе Toyota, с тепловизионной системой наведения, программа финансируется Нидерландами).

Согласно представленным на пресс-конференции цифрам, всего из Чехии были поставлены на Украину в 2022 году:

93 танка [T-72], в том числе 38 - министерством обороны Чехии (остальные 55, видимо - Excalibur Army)

226 боевых машин пехоты и бронированных машин, в том числе 60 (55 БМП и пять машин РХМ) - министерством обороны Чехии (а остальные 166, видимо - Excalibur Army; предположительно все они были БМП-1)

38 гаубиц, в том числе 13 самоходных гаубиц (видимо, 152-мм Dana) - министерством обороны Чехии (а остальные 25, видимо - Excalibur Army)/

4 боевых вертолета (видимо, Ми-24Д).

Также были переданы Украине - как можно понять, перечислено только имущество, переданное в порядке военной помощи из состава или хранения вооруженных сил Чехии:

12 РСЗО (видимо, 122-мм RM-70)

4900 реактивных снарядов для РСЗО

47 автомобилей

27518 артиллерийских выстрелов

128 минометов

17400 минометных мин

291 зенитное средство

30025 единиц короткоствольного стрелкового оружия

11233 единиц длинноствольного стрелкового оружия

4,263 млн патронов для стрелкового оружия

8022 бронежилета

а также медицинское имущество, имущество для защиты от ОМП, запчасти и прочее.

Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023 (с) министерство обороны Чехии