Sohu: сокрушительный удар российского "Борея" нанесет смертельный урон любой стране

Россия знает, чем можно припугнуть Запад, пишет пользователь Sohu. НАТО боится ее АПЛ типа "Борей", способную нанести сокрушительный ядерный удар, смертельный для любой страны. Да и "призраком морских глубин" подлодку прозвали не зря — отследить ее почти невозможно.

Атомная подводная лодка "Борей" в настоящее время является самой мощной подлодкой России. На самом деле, мы делаем такой вывод в основном из новостей о военной технике. Немногие могут дать четкий ответ на вопрос, почему западные страны так боятся этой подлодки. В действительности "Борей" сильно отличается от других АПЛ — прежде всего тем что, как правило, атомной подлодке надо войти в определенный морской район, чтобы предоставлять угрозу для враждебных государств. А вот "Борею" даже не надо выходить из порта, чтобы напугать Европу.

Если российская АПЛ выйдет в море, это станет сигналом странам НАТО: "Вы в беде". Конечно, это шутка — если "Борей" действительно отправится на миссию, то Европа не будет слишком переживать. Чтобы по-настоящему продемонстрировать силу, Россия будет использовать другое оружие, а посылать смертоубийственный "Борей" — это все равно что "стрелять из пушки по воробьям". Однако это дает нам возможность понять ужасающий потенциал этой АПЛ.

Так почему же западные страны так боятся "Борея"?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо рассказать о 16 баллистических ракетах "Булава", которые несет "Борей". Хотя кажется, что это не так много, их характеристики и взрывная мощь поражают воображение.

Максимальная дальность полета этой ракеты составляет 10 тысяч километров, и она может нести до 10 ядерных боеголовок мощью в 300 тысяч тротилового эквивалента. Еще более ужасает то, что точность поражения "Булавы" составляет около 150 метров. Если Россия взаправду захочет использовать "Борей" для нападения на страны НАТО, то 96 баллистических ракет "Булава" будут нести в общей сложности 960 ядерных боеголовок. Сокрушительный ядерный удар такого масштаба смертелен для любой страны.

Кроме того, АПЛ "Борей" может долго скрываться под водой. Даже если она выпустит ядерную ракету, противник узнает об этом слишком поздно — предупреждения не будет. Например, недавно российская АПЛ всплыла в водах Арктики, произведя там фурор. Даже Соединенные Штаты не подозревали о ее нахождении там. А сколько всего российских подлодок находится в Арктике? Любая внезапная атака оттуда будет гораздо страшнее, чем открытый бой с пушками и мечами.

"Борей" вообще не выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО занервничает. Хуже всего для нее то, что большую часть пути АПЛ альянс даже не будут подозревать о том, что она отправилась на миссию. Другими словами, Россия разоблачит местонахождение "Борея" только в том случае, если захочет припугнуть НАТО, и та ничего не может с этим сделать.

Еще одна убийственная особенность "Борея" — бесшумность. Согласно анализу военных экспертов западных стран, уровень шумности этой АПЛ -всего 108 децибел, это даже ниже, чем у самой совершенной атомной подводной лодки класса "Огайо" вооруженных сил США. Из-за этого ее трудно отследить, поэтому можно сказать, что "Борея" заслуженно окрестили "призраком морских глубин".

Для России "Борей" является костяком ударной ядерной триады. И по малозаметности, и по скорости хода это лучшая подлодка ВМФ РФ. Не смотрите на то, что она существует уже десятилетия, она до сих пор не сравнима с АПЛ других стран.

Подведем итоги

Атомная подводная лодка "Борей" имеет важное стратегическое значение. Она оснащена передовыми технологиями скрытности, может долгое время находиться под водой и нести ядерные ракеты. Это делает АПЛ инструментом стратегического сдерживания, и она представляет большую угрозу для потенциальных врагов.

Кроме того, "Борей" обладает мощными ударными возможностями, может выполнять миссии глобального масштаба и достаточно маневренна и живуча, чтобы адаптироваться к сложным боевым условиям.

Поэтому озабоченность и тревога западных стран по поводу российской АПЛ "Борей" обусловлена ​​ее стратегическими сдерживающими и боевыми характеристиками, которые делают ее важным оружием, опасным для глобальной безопасности.

Неважно, говорим мы о потенциале стратегического ядерного удара или политического давления, — "Борей" незаменим, по крайней мере, среди подводных боевых средств мира. И западные страны не могут игнорировать эту угрозу.