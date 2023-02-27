Советские подлодки уступили место новому смертоносному оружию России

The Paper: Россия поступила правильно, сняв атомные подлодки "Тайфун" с вооружения

Россия вывела из эксплуатации все атомные подлодки класса "Тайфун", сообщает The Paper. По мнению автора статьи, это правильный ход: снятие старых крейсеров с вооружения не ослабило превосходный ядерный потенциал страны, а, наоборот, предоставило пространство для развития новых технологий.

По сообщениям российских СМИ, недавно последняя стратегическая атомная подводная лодка класса "Тайфун" под названием "Дмитрий Донской" была выведена из боевого состава ВМФ России. Это означает, что самая большая по водоизмещению атомная подлодка, когда-либо построенная в истории человечества, покинула мировую арену.

Утилизация подводного крейсера "Дмитрий Донской" — это не только результат течения времени, но и лучший выбор для современной России. Итак, в чем же главная причина вывода из эксплуатации подводного крейсера класса "Тайфун"? Повлияет ли это на мощь российских ядерных сил морского базирования?

"Железный гигант", который когда-то устрашал Запад

В последние годы мир уделял большое внимание судьбе подводной лодки "Дмитрий Донской", поскольку она была единственным оставшимся представителем стратегических атомных подводных крейсеров класса "Тайфун", которые являлись одним из символов военной мощи Советского Союза.

Последний раз "Дмитрий Донской" вышел на публику во время грандиозного военно-морского парада, проводимого ВМФ России в Санкт-Петербурге в 2017 году, и для выполнения учебно-боевых задач в Баренцевом море. После этого подводная лодка ждала своей печальной участи в военном порту. Вывод из эксплуатации подводного крейсера "Дмитрий Донской" означает, что все стратегические атомные подлодки класса "Тайфун", находившиеся на вооружении Советского Союза в 1980-х годах, вышли из боевого состава флота. Так завершилась их 41-летняя история службы.

Это известное наследие советского военно-морского флота всегда считалось одним из символов "эстетики грубой силы" военно-морских сил СССР. Рождение подводной лодки класса "Тайфун" произошло именно так, как однажды рассказал ее главный конструктор в интервью СМИ: "Мы с вами живем в несовершенном мире и будем продолжать жить в нем. Соединенные Штаты разработали стратегическую атомную подводную лодку класса „Огайо“. С целью опережения мы должны были разработать более мощную атомную подлодку".

Всего было построено шесть стратегических атомных подводных лодок класса "Тайфун". Строительство первого подводного крейсера началось в 1977 году, официальное принятие на вооружение произошло в 1982 году, последняя субмарина была введена в эксплуатацию в 1989 году. Подводное водоизмещение атомных подводных лодок этого класса достигало 48 тысяч тонн, общая длина составляла 172,8 метра, ширина — 23,3 метра, глубина погружения — 400 метров. Автономность подводного крейсера достигала 120 дней, экипаж составлял 160 человек. Подводная лодка была способна нести 20 межконтинентальных баллистических ракет Р-39. Это был настоящий подводный "железный гигант", которым Советский Союз устрашал Америку и Европу.

После окончания холодной войны и распада СССР Россия не смогла поддерживать в эксплуатации шесть стратегических атомных подлодок по причине экономического спада, ограниченных расходов на оборону и банкротства некоторых военных предприятий, производивших запчасти для субмарин. Военно-морскому флоту России удалось сохранить в хорошем состоянии только первый подводный крейсер "Дмитрий Донской". Был проведен ряд модернизаций для того, чтобы он мог использоваться в качестве платформы для испытаний ракет. Две из пяти субмарин были законсервированы, а остальные три — разобраны.

В связи с постепенным устареванием стратегической атомной подводной лодки "Дельта IV" и отсутствием новых подводных крейсеров ВМФ России планировал в 2009 году вернуть в боевой состав две стратегические атомные подводные лодки класса "Тайфун", в то время находящиеся в состоянии консервации, и передать их Северному флоту для того, чтобы компенсировать сокращение ядерных сил морского базирования.

В дальнейшем время от времени появлялись новости об их планируемом введении в строй. Даже в 2018 году должностные лица ВМФ по-прежнему заявляли, что после модернизации подводный крейсер "Дмитрий Донской" снова поступит на вооружение флота, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами нового поколения "Булава" для выполнения задач боевой службы. Российские СМИ также сообщали, что Военно-морской флот планирует преобразовать стратегическую атомную подводную лодку класса "Тайфун" в атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами. Но эти планы так и не были воплощены в действительность.

Вывод из эксплуатации – лучший выбор в современных условиях

Судя по тому факту, что Министерство обороны РФ в последние годы было готово направить очень много средств на модернизацию авианосца "Кузнецов" и атомного ракетного крейсера "Нахимов", страна планировала переоборудование и повторное использование наследия советского военно-морского флота, так как на сегодняшний день ВМФ России не имеет возможности строить новые крупнотоннажные надводные корабли. Однако ограниченные средства необходимо было использовать только на приоритетные нужды, нельзя было тратить большие суммы на масштабную модернизацию старого оборудования. Хотя Военно-морской флот неоднократно говорил о планируемой модернизации стратегической атомной подводной лодки класса "Тайфун", в условиях ограниченных военных расходов лучшим выбором стало снятие этого крейсера с эксплуатации.

Во-первых, стратегическая атомная подводная лодка класса "Тайфун" слишком велика, ее конструкция весьма сложна. На модернизацию потребовалось бы немало денег. Кроме того, предприятий, которые раньше поставляли запчасти для подводных лодок этого класса, больше не существует. В то же время высокие затраты на техническое обслуживание, несомненно, являются огромным финансовым бременем для Военно-морского флота России. Согласно предыдущим сообщениям СМИ, для поддержания нормального состояния "Дмитрия Донского" ежегодно требуется более 20 миллионов долларов. В контексте украинского конфликта еще более необходимым является сбор средств для обеспечения личного состава продовольствием, оружием и боеприпасами. Таким образом, вывод из эксплуатации стратегической атомной подводной лодки класса "Тайфун" был ожидаемым.

Во-вторых, твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-39, которые переносит подводная лодка класса "Тайфун", имеют дальность полета более восьми тысяч километров, но из-за сложности конструкции и устаревших характеристик такие ракеты не слишком надежны. Из-за этого они были давно сняты с вооружения. Без ракет подлодка "Тайфун" не имеет смысла. На ее модернизацию таким образом, чтобы она могла нести межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" или крылатые ракеты, потребовалась бы немалая сумма.

В-третьих, характеристики стратегической атомной подводной лодки класса "Тайфун" не соответствуют эпохе. Технологии 1980-х годов на сегодняшний день уже устарели. Приведем в качестве примера шум, генерируемый субмариной. Уровень шума подлодки класса "Тайфун" составляет 115 децибел, в то время как у стратегической атомной подводной лодки класса "Огайо", которая была произведена в ту же эпоху, — всего 100 децибел. Согласно признанному во всем мире алгоритму, дальность обнаружения пассивного гидролокатора противника должна быть уменьшена вдвое на каждые шесть децибел снижения уровня шума подводной лодки. Следовательно, если выполняется задача двусторонней противолодочной обороны или атаки надводных кораблей, разница в дальности обнаружения в 15 децибел может стать вопросом жизни и смерти.

Наконец, у стратегической атомной подводной лодки класса "Тайфун" есть "преемники". В настоящее время на вооружении находится шесть стратегических атомных подводных лодок с баллистическими ракетами проекта "Борей", обладающие более совершенными характеристиками, чем подводные крейсеры "Тайфун". Еще одна подводная лодка проекта "Борей" уже была спущена на воду, а три — находятся в стадии строительства. Кроме того, поскольку "Дмитрий Донской" находился на вооружении 41 год и не показал хороших результатов с точки зрения надежности, было бы трудно обеспечить его выход в плавание, а это означает, что ядерное сдерживание было бы недостаточно эффективным.

"Преемники" ядерных сил морского базирования

Как говорится, пока старое не уйдет, новое не придет. Даже без стратегической атомной подводной лодки класса "Тайфун" Россия по-прежнему превосходит западные страны с точки зрения мощи ядерных сил морского базирования.

В настоящее время страна находится под растущим военным давлением со стороны НАТО, в том числе в морских и воздушных районах Черного и Балтийского морей, а также на сухопутной границе с некоторыми государствами альянса. В украинском конфликте, в условиях сложной ситуации в области безопасности и огромного международного давления Москве удалось добиться очевидного эффекта сдерживания за счет всестороннего использования средств ядерного устрашения. Она делала публичные заявления, проводила стратегические учения и повышала свою боевую готовность.

Кроме того, по мере ускорения Соединенными Штатами разработки стратегических атомных подводных лодок нового поколения класса "Колумбия" и переносимого ими гиперзвукового оружия, Россия столкнулась с более серьезной ядерной угрозой, в связи с чем для нее стало крайне важно укреплять мощь ядерных сил морского базирования.

29 декабря 2022 года Владимир Путин в режиме видеоконференции присутствовал на церемонии передачи шестой стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" под названием "Генералиссимус Суворов" и церемонии спуска на воду седьмого подводного крейсера "Император Александр III". Российский президент заявил, что на базе уже имеющихся десяти подлодок класса "Борей" будут построены еще четыре субмарины.

Подводное водоизмещение стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей-А" составляет 24 тысячи тонн, ключевым ударным вооружением являются межконтинентальные баллистические ракеты "Булава". Каждый подводный крейсер может быть оснащен 16 ракетами с дальностью действия более девяти тысяч километров. Одна ракета способна нести шесть отдельно управляемых ядерных боеголовок для поражения различных целей.

Генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" сообщил, что в настоящее время на предприятии работают две линии, которые используются для производства подводных лодок проекта "Борей" и ударных атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Строительство ведется в три смены.

Подводные стратегические силы являются ключевым звеном российской ядерной триады. На сегодняшний день в строю ВМФ России находится пять атомных подводных лодок "Дельта IV" (все они будут выведены из эксплуатации в 2030 году) и шесть стратегических атомных подводных лодок проекта "Борей", которые в основном могут обеспечить выполнение задач, связанных со стратегическим сдерживанием военно-морского флота. После того, как все 14 крейсеров проекта "Борей" с передовыми характеристиками встанут на вооружение, потенциал ВМФ России по нанесению подводных ядерных ударов станет еще выше.

Таким образом, несмотря на конец эпохи подводных крейсеров класса "Тайфун", стратегические атомные подводные лодки проекта "Борей" приняли эстафетную палочку. Они могут полностью обеспечить выполнение задач российских ядерных сил морского базирования и стать "смертоносным" оружием для сдерживания противников.

Автор: Тан Цзюнь (唐军)